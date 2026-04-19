Chhatrapati Sambhajinagar: पोलिस स्थानकांना ‘भंगार’ अवकळा; लिलाव प्रक्रिया रखडल्याने पैठणमध्ये शेकडो बेवारस, जप्त वाहने धूळखात

पैठण: पैठण शहर, पैठण एमआयडीसी, पाचोड आणि बिडकीन या तालुक्यातील चारही पोलिस स्थानकांच्या आवारात सध्या शेकडो दुचाकी आणि चारचाकी वाहने उघड्यावर धूळखात पडून आहेत. विविध गुन्हे, अपघात आणि बेवारस स्थितीत जप्त केलेली ही वाहने गेल्या अनेक वर्षांपासून गंजत असून, पोलिस ठाण्यांच्या आवाराला जणू भंगार साठवणूक केंद्राचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे की काय, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत..विविध अपघातांत नुकसान झालेली, बेवारस सापडलेली किंवा गुन्ह्यात वापरल्यामुळे जप्त केलेली ही वाहने कायदेशीर प्रक्रियेसाठी पोलिस ताब्यात घेतात. यातील अनेक वाहनांची कागदपत्रे पूर्ण नसल्याने किंवा न्यायालयीन खटले प्रलंबित असल्याने मालक ही वाहने सोडवून नेण्यास पुढाकार घेत नाहीत..परिणामी, ऊन-पावसाचा मारा सोसून या महागड्या वाहनांची अक्षरशः माती होत आहे. या वाहनांचा लिलाव करण्यासाठी पोलिस प्रशासन, न्यायालय आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) यांच्यात समन्वय साधून प्रक्रिया राबवावी लागते. यासाठी मोठा कालावधी लागतो..पोलिस स्थानकांच्या आवारात साचलेल्या या वाहनांच्या ढिगाऱ्यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांना वाहने उभी करण्यासाठी जागा उरलेली नाही, तसेच पावसाळ्यात या वाहनांच्या परिसरात कचरा साचून अस्वच्छता निर्माण होत आहे. सध्या प्रशासकीय पातळीवर या वाहनांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असले, तरी प्रत्यक्षात लिलाव कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.."बेवारस आणि गुन्ह्यातील वाहनांच्या मालकांना वारंवार नोटीस देऊनही प्रतिसाद मिळत नाही. अशा वाहनांची आरटीओ विभागाच्या सहकार्याने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जात असून, वरिष्ठांच्या आदेशानुसार लवकरच लिलाव प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल."- सुनील पाटील,उपविभागीय पोलिस अधिकारी, पैठण ग्रामीण" जप्त वाहनांची माहिती संकलित करून त्यांची विल्हेवाट लावण्याचे काम सुरू आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार टप्प्याटप्प्याने ही वाहने मालकांच्या ताब्यात दिली जातील किंवा लिलावाद्वारे हटवण्यात येतील. पोलिस ठाण्याचा परिसर मोकळा आणि स्वच्छ ठेवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत."- महादेव गोमारे,पोलिस निरीक्षक, पैठण शहर