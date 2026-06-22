Paithan Road Accident : पैठणमध्ये पिकअपची दुचाकीला धडक, एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू

Paithan road accident : पैठण तालुक्यातील चौंढाळा येथे रविवारी रात्री झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील चार जणांचा मृत्यू झाला, तर दोन लहान बालके गंभीर जखमी झाली आहेत. या दुर्घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, विहामांडवा-डोणगाव मार्गावर हा अपघात घडला. चौंढाळा येथील चव्हाण कुटुंबातील सदस्य दुचाकीवरून घरी परतत होते. त्याचवेळी पाचोडच्या आठवडे बाजारातून चिंचाळ्याकडे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या पिकअपने त्यांच्या दुचाकीला समोरासमोर जोरदार धडक दिली. धडकेची तीव्रता इतकी भीषण होती की दुचाकीवरील काही जण गंभीर जखमी झाले..अपघातात सिद्धार्थ चव्हाण, पायल चव्हाण आणि आव्हान्या चव्हाण यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर गंभीर जखमी झालेल्या संजना चव्हाण यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यामुळे या अपघातात मृतांची संख्या चारवर पोहोचली आहे..अपघातात जखमी झालेली दोन बालके गंभीर अवस्थेत असून त्यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांकडून त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार केले जात असल्याची माहिती मिळाली आहे..Kolhapur Accident: पत्नीला पाहून घरी निघाले अन् काळाने गाठले! आई रुग्णालयात, वडिलांचा अपघातात मृत्यू; चिमुकल्यांचा आक्रोश पाहून डोळे पाणावतील.दरम्यान, अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केले. पाचोड पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला असून अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.