छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: तलवारीचा धाक दाखवत शेतकऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी; दोघांविरुद्ध पाचोड पोलिसांत गुन्हा

Farmer Threatened with Sword in Land Dispute: पैठण तालुक्यातील अब्दुल्लापूर तांडा येथे शेतजमिनीच्या वादातून शेतकऱ्याला तलवारीचा धाक दाखवत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी दोघांविरुद्ध पाचोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुनाफ शेख

आडूळ: पैठण तालुक्यातील अब्दुल्लापूर तांडा येथे शेताच्या मालकीच्या वादातून शेतकऱ्याला तलवारीचा धाक दाखवत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी दोघांविरुद्ध पाचोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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