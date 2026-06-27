Chhatrapati Sambhajinagar: तलवारीचा धाक दाखवत शेतकऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी; दोघांविरुद्ध पाचोड पोलिसांत गुन्हा

मुनाफ शेखआडूळ: पैठण तालुक्यातील अब्दुल्लापूर तांडा येथे शेताच्या मालकीच्या वादातून शेतकऱ्याला तलवारीचा धाक दाखवत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी दोघांविरुद्ध पाचोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुभाष अमरसिंग चव्हाण (वय ५०, व्यवसाय शेती, रा. अब्दुल्लापूर तांडा, ता. पैठण) यांनी फिर्याद दिली आहे. ही घटना शुक्रवारी (दि. २६) दुपारी ३.४५ वाजण्याच्या सुमारास अब्दुल्लापूर तांडा शिवारातील गट क्रमांक ११० मधील शेतात घडली..UP: ७० हजार लोकांच्या हाताला काम देणारे सीतापूरचे गालिचे; घराघरातील हातमागावर तयार होऊन पोहोचले अमेरिका-जर्मनीत.फिर्यादी सुभाष चव्हाण यांच्या शेतात आरोपी कैलास हरीचंद चव्हाण आणि अर्जुन हरीचंद चव्हाण हे ट्रॅक्टरद्वारे मशागत करत असल्याचे दिसून आले. त्यावेळी फिर्यादी यांनी सदर शेत आपले असल्याचे सांगून मशागत का करत आहात, अशी विचारणा केली. याचा राग आल्याने आरोपी कैलास चव्हाण याने शेताच्या बांधाजवळून लोखंडी तलवार काढून हातात घेतली आणि "तुम्हाला काय बोलायचे ते पुन्हा बोला, तलवारीने छाटून टाकतो," अशी धमकी देत फिर्यादी, त्यांची पत्नी आणि मुलामध्ये दहशत निर्माण केली..'लाल लाल कलरची बांगडी...'वर पाठराखीणच्या अभिनेत्रींचा भन्नाट डान्स; संजू राठोड म्हणाला, 'खूप भारी' Viral Video.तसेच आरोपी अर्जुन चव्हाण याने शिवीगाळ करून धमकी दिली आणि फिर्यादीच्या पत्नीस धक्काबुक्की करत मारहाण केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.या प्रकरणी पाचोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक २६८/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहिता व शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिट जमादार रणजितसिंग दुल्हत हे करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.