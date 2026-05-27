Chhatrapati Sambhajinagar: शेतकरी महिला चढली पाण्याच्या टाकीवर; फेर रद्दच्या मागणीसाठी आंदोलन; पैठण तहसील परिसरातील प्रकार

पैठण: आपल्या शेतजमिनीच्या सातबाऱ्यावर दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने फेर घेतल्याचा आरोप करीत तो रद्द करण्यासाठी शेतकरी दांपत्याने तहसीलकडे निवेदने दिली. पण मागणी मान्य न झाल्याने ५९ वर्षीय शेतकरी महिला थेट पाण्याच्या टाकीवर चढली! यादरम्यान पोलिसांनी प्रसंगावधान राखले आणि तिची समजूत काढून टाकीवरून खाली उतरविले..पैठण (जि. छत्रपती संभाजीनगर) तालुक्यातील ढोरकीन येथे लोहगाव फाट्यावर शेतकरी बबन मारुती कुदळे (वय ६५) आणि शोभा बबन कुदळे (वय ५९) हे दांपत्य राहते. त्यांची कारकीन शिवारातील गट क्रमांक ३०५ मध्ये शेतजमीन आहे. या शेतीच्या सातबाऱ्यावर दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने फेरफार घेतल्याचा कुदळे दांपत्याचा आरोप आहे..IPL 2026: २८१ स्ट्राईक रेट अन् ९३ धावा... रजत पाटिदार प्लेऑफचा 'दादा'; Final मध्ये पोहचताच म्हणाला, 'आम्ही तुमच्यावर चालून येतोय...'.हा फेरफार तातडीने रद्द करावा, या मागणीसाठी कुदळे दांपत्याने ता. ३० एप्रिल २०२६ रोजी तहसील कार्यालयात निवेदन देत आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर ४ मे रोजीही त्यांनी प्रशासनाला पुन्हा निवेदन देऊन ठोस कारवाईची मागणी केली होती..सोमवारी (ता. २५) सायंकाळी पाचच्या सुमारास शोभाबाई कुदळे या थेट तहसीलच्या आवारातील सुमारे दीडशे फूट उंच पाण्याच्या टाकीवर चढल्या. घटनेची माहिती मिळताच तहसील कार्यालय परिसरात यंत्रणेची एकच धांदल उडाली. उपस्थित अधिकारी व नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. महिला पोलिस व जमादार यांनी शोभाबाई यांना कोणतीही इजा न होता सुखरूप पाण्याच्या टाकीवरून खाली उतरविले..Premium|Thyroid in Marathi : हल्ली सगळ्यांना थायरॉइड का होतंय? मीठ कमी जास्त खाण्याचा थायरॉइडशी काही संबंध आहे का?."संबंधित प्रकरण २०२१ पासून सुरू आहे. यासंबंधीच्या सर्व दस्तऐवजांचा अहवालआधीचे तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी दिलेला आहे."- अमोल पालकर, तलाठी, ढोरकीन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.