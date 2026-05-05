Chhatrapati Sambhajinagar: गॅस ग्राहकांची पिळवणूक; घरपोच सेवा बंद ; पैठण ग्राहक पंचायतीकडून आंदोलनाचा इशारा

जायकवाडी: पैठण शहर व तालुक्यातील गॅस सिलिंडर वितरण व्यवस्थेतील अनागोंदी कारभार उघडकीस आला असून, ग्राहक पंचायत संघटनेने याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रवीण फुलारी यांना निवेदन देऊन या प्रकरणाची विशेष समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे..शहरातील संत एकनाथ गॅस एजन्सीसमोर ग्राहकांना तासनतास रांगा लावाव्या लागत असून, घरपोच सेवा देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे. तालुका पुरवठा अधिकाऱ्यांनी घरपोच वितरणाचे निर्देश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..एजन्सीने घरपोच सेवा न दिल्यास २९ रुपये वाहतूक खर्च ग्राहकाला परत करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे, मात्र या हक्काची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. काही स्थानिक व्यक्तींच्या हस्तक्षेपामुळे वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. घरपोच सिलिंडर किंवा वाहतूक खर्चाचा परतावा न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी जिल्हा ग्राहक संरक्षण समिती सदस्य नानक वेदी, राम आहुजा, विष्णू ढवळे आदी उपस्थित होते.."संत एकनाथ गॅस सर्व्हिसेसमध्ये ग्राहकांच्या मागणीनुसार पुरेसा गॅस पुरवठा उपलब्ध होत नाही. सध्या दर चार दिवसांनी ४५० सिलिंडरचा एक ट्रक येतो. मात्र, रोजची मागणी ४०० सिलिंडरची आहे. ही तफावत मोठी असल्याने सर्वांना वेळेवर पुरवठा करणे कठीण होते. जर आम्हाला दररोज ४५० सिलिंडर उपलब्ध झाले, तर सर्वांना सुरळीत पुरवठा करणे शक्य होईल आणि आम्ही घरपोच सुविधाही सुरू करू शकू."-उमेशसिंग परदेशी,व्यवस्थापक, संत एकनाथ गॅस सर्व्हिसेस.एजन्सीविरोधात क्रांतिवीर सेनेची तक्रारसंत एकनाथ गॅस एजन्सीकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करत क्रांतिवीर सेनेने तहसीलदार ज्योती पवार यांना निवेदन दिले. एजन्सीकडून गॅस पुरवठ्यास विलंब, निश्चित दरापेक्षा जास्त वसुली आणि काळाबाजार केला जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. ग्राहकांशी गैरवर्तन आणि वितरणातील अपारदर्शकतेमुळे 'आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५' चे उल्लंघन होत असून, सात दिवसांत चौकशी करून परवाना रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. यावेळी दादासाहेब पठाडे, अनिल राऊत, किशोर सदावर्ते, साईनाथ कर्डिले, गणेश पवार, रामेश्वर बावणे, विशाल काळे, सुधाकर सुलताने, राजेश शेजवानी, प्रीतम आडसूळ, लक्ष्मण धरम, अंबादास कानडे आदी उपस्थित होते..दुप्पट दराने अवैध विक्रीची चर्चाएकीकडे गॅस एजन्सीचे कर्मचारी ग्राहकांशी उद्धट वर्तन करत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत, तर दुसरीकडे कार्यालय बंद ठेवून कर्मचारी कर्तव्यात कसूर करत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. केवायसी अपडेटसाठी येणाऱ्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि नोकरदार वर्गाला या मनमानीचा मोठा फटका बसत असून कुटुंबांची मोठी गैरसोय होत आहे. विशेषतः घरात रुग्ण असलेल्या कुटुंबांना गॅसअभावी मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या गोंधळाचा फायदा घेत परिसरात सिलिंडरची दुप्पट दराने अवैध विक्री होत असल्याची चर्चा सुरू आहे.