Chh. Sambhajinagar Crime: मूकबधिर तरुणाचा कट रचून निर्घृण खून; पैठणला पुलाखाली सापडला होता अनोळखी मृतदेह

छत्रपती संभाजीनगर : पैठण येथील पाटेगावात गोदावरी नदीच्या पुलाखाली अनोळखी मृतदेह सापडला होता. स्थानिक गुन्हे शाखेने अवघ्या ४८ तासांत हा गुन्हा उघडकीस आणला. यात मूकबधिर तरुणाचा पूर्वनियोजित कट रचून गळा आवळून खून करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले..याप्रकरणी भाचा-जावयांना अटक करण्यात आली. एका अल्पवयीन बालकाचाही यात समावेश आहे. पोलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड यांनी शुक्रवारी (ता. १९) पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली..सागर रामेश्वर केसापुरे (वय २०, रा. देऊळगाव राजा, जि. बुलडाणा), ऋषीकेश सखाराम गायकवाड (वय २२, रा. दुधड, जि. छत्रपती संभाजीनगर) अशी अटकेतील संशयित आरोपींची नावे आहेत. पाटेगाव येथील गोदावरी नदीच्या पुलाखाली १५ डिसेंबरला प्लॅस्टिकच्या गोणीत हातपाय बांधलेल्या स्थितीत एक मृतदेह आढळल्याचे समोर आले..प्रकरणी पैठण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. शोधादरम्यान स्थानिक गुन्हे शाखेने मिसिंग प्रकरणांची माहिती घेणे सुरू केले. शेवगाव पोलिस ठाण्यातील एका खून प्रकरणात अटकेतील आरोपीला मृतदेहाचे छायाचित्र दाखविले. त्याने मृत व्यक्ती गदेवाडी (जि. अहिल्यानगर) येथील असल्याचे सांगितले. पथकाने गदेवाडी येथे जाऊन चौकशी केली असता मृताचे नाव कृष्णा पंढरीनाथ धनवडे असल्याचे निष्पन्न झाले. तो मूकबधिर असल्याने तसेच त्याच्याकडे मोबाइल नसल्याने तपासात अडथळे येत होते..पुढे पोलिसांनी चौकशी केल्यानंतर सागरने यापूर्वीही कृष्णाला मारहाण केल्याचे कळाले. यावरूनच पोलिसांनी संशयित आरोपी सागर, ऋषीकेश आणि एका अल्पवयीन मुलाला देऊळगाव राजा येथून ताब्यात घेतले. त्यांनी गुन्ह्याची कबुलीही दिली. त्यांना पैठण पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. तपास निरीक्षक पवार करीत आहेत. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक विजयसिंग राजपूत, सहायक निरीक्षक पवन इंगळे, उपनिरीक्षक महेश घुगे यांच्यासह पथकाने केली..तीनही पत्नी सोडून गेल्या, घरात वाद कृष्णाला दारूचे व्यसन होते. त्याचे तीन विवाह झाले होते, परंतु तिन्ही पत्नी त्याला सोडून गेल्या होत्या. नशेत असलेला कृष्णा हा आई-वडिलांसह नातेवाइकांना मारहाण करायचा यामुळे घरात वाद व्हायचे. यामुळे भाचीने तिच्या पतीला, म्हणजेच कृष्णाचा भाचे जावायी सागर केसापुरे याला या सर्व प्रकाराची माहिती सांगितली होती..संगमनेर तालुका हादरला ! आईवडिलांनीच तीन महिन्याच्या चिमुलकल्याचा केला खून ; तपासात चक्रावणारे कारण आलं समोर.. .झोपलेला असताना गळा आवळला सागरने साथीदार ऋषीकेश आणि एका अल्पवयीन मुलाच्या मदतीने खुनाचा कट रचला. १३ डिसेंबरला रात्री ते दुचाकीवर कृष्णाच्या घरी गेले. तो एकटा झोपलेला असताना, दोरीने गळा आवळून त्याचा खून केला. हातपाय बांधत प्लॅस्टिकच्या गोणीत दुचाकीवरून गोदावरी नदीत फेकला..