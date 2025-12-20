छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Crime: मूकबधिर तरुणाचा कट रचून निर्घृण खून; पैठणला पुलाखाली सापडला होता अनोळखी मृतदेह

Paithan Crime News: पैठण तालुक्यात गोदावरी नदीच्या पुलाखाली सापडलेल्या अनोळखी मृतदेहाचा उलगडा करताना मूकबधिर तरुणाचा पूर्वनियोजित खून झाल्याचे समोर आले आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : पैठण येथील पाटेगावात गोदावरी नदीच्या पुलाखाली अनोळखी मृतदेह सापडला होता. स्थानिक गुन्हे शाखेने अवघ्या ४८ तासांत हा गुन्हा उघडकीस आणला. यात मूकबधिर तरुणाचा पूर्वनियोजित कट रचून गळा आवळून खून करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले.

