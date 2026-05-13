Chhatrapati Sambhajinagar: गोदावरीला दूषित पाण्याचा विळखा; पैठण; तब्बल १८ नाल्यांतील सांडपाणी सोडले जाते नदीपात्रात

पैठण: दक्षिण काशी म्हणून ओळख असलेल्या ऐतिहासिक पैठण शहरातील पवित्र गोदावरी आज वाढते प्रदूषण आणि अनियोजित विकासामुळे अस्तित्वासाठी झुंज देताना दिसत आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या या नदीच्या पुनरुज्जीवनाकडे नगरपालिका प्रशासन गांभीर्याने लक्ष देणार का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे..पैठण शहराची सांस्कृतिक, धार्मिक आणि ऐतिहासिक ओळख गोदावरी नदीशी घट्ट जोडलेली आहे. संतांची परंपरा, घाट संस्कृती आणि धार्मिक विधींमुळे या नदीला विशेष महत्त्व आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत शहराच्या वाढत्या विस्तारासोबतच गोदावरीच्या प्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे..Chhatraapti Sambhajinagar: बिबट्याची दोन बछडे उसाच्या फडात...!; मजुरांची उडाली गाळण, वारेगाव शिवारात वन विभागाने दिला सतर्कतेचा इशारा.शहरातील तब्बल १८ नाल्यांमधून सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने नदीचे पाणी दूषित झाले आहे. त्यातच प्लॅस्टिक कचरा व अस्वच्छतेमुळे नदीचे स्वरूप विद्रूप होत आहे. ड्रेनेज लाइन्स थेट नदीत मिसळत असल्याने नदीच्या पाण्याला दुर्गंधी येत आहे. धार्मिक विधींसाठी येणाऱ्या भाविकांनाही अस्वच्छतेचा सामना करावा लागत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..वेळोवेळी नगरपालिका प्रशासनाकडून स्वच्छता मोहिमा राबविल्या जात असल्या तरी त्या केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाच्या ठरत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. नदीपात्रातील कचरा, अस्वच्छता हटविणे आणि काही दिवस स्वच्छता राखणे एवढ्यापुरतेच हे उपक्रम मर्यादित राहत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.."गोदावरी ही केवळ एक नदी नसून पैठणच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक अस्मितेचा अविभाज्य भाग आहे. संत एकनाथ महाराजांच्या जन्मभूमीशी जोडलेल्या या नदीचे पावित्र्य आणि अस्तित्व जपणे ही नगरपालिका व प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे."-सूरज लोळगे, माजी नगराध्यक्.IPL Playoff Race: गुजरातचं प्लेऑफमधील स्थान जवळपास निश्चित, तरी ८ संघात शर्यत; कोणाचा पत्ता होणार कट? पाहा काय सांगते टक्केवारी."प्रदूषणमुक्तीसाठी नदी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. याशिवाय नदी संवर्धनासाठी लोकसहभाग वाढविण्याचीही आवश्यकता आहे. वाढते प्रदूषण, सांडपाण्याचा विळखा यामुळे गोदावरीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे."-स्वदेश पांडे, शहराध्यक्ष, व्यापारी महासं."गोदावरी नदीचे संवर्धन करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तातडीने उभारणे अत्यावश्यक आहे. शहरातील सर्व ड्रेनेज लाइन्स नदीपासून वेगळ्या करून सांडपाण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करणे व नियमित स्वच्छता यंत्रणा कार्यान्वित करावी."-विलास मोरे महाराज, पैठण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.