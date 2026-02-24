छत्रपती संभाजीनगर

Godavari gold search: पैठणमधील गोदावरीच्या पाण्यात सोन्या-चांदीचा शोध सुरू! चाळण्या-टोपल्या घेऊन शेकडो नागरिकांची गर्दी, व्हिडिओ पाहा

Paithan Godavari Gold Search During Nath Shashthi: नाथषष्ठी निमित्त गोदावरीचे पाणी कमी केल्यानंतर पैठणमध्ये सोन्या-चांदीच्या शोधासाठी शेकडो नागरिक नदीपात्रात उतरले; चाळण्या-टोपल्या घेऊन दिवसभर सुरू आहे शोधमोहीम
Gold Hunt in Paithan: Hundreds Flock to Godavari Riverbed After Water Levels Drop

esakal

Sandip Kapde
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : पैठण येथे संत एकनाथ महाराजांच्या नाथषष्ठी सोहळ्याच्या निमित्ताने गोदावरी नदीचे पाणी नियंत्रितरित्या कमी करण्यात आले. त्यामुळे नदीपात्र मोठ्या प्रमाणात उघडे पडले असून, गाळात दडलेल्या सोन्या-चांदीच्या वस्तू शोधण्यासाठी स्थानिक नागरिकांची मोठी गर्दी उसळली आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar

