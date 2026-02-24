Godavari gold search: पैठणमधील गोदावरीच्या पाण्यात सोन्या-चांदीचा शोध सुरू! चाळण्या-टोपल्या घेऊन शेकडो नागरिकांची गर्दी, व्हिडिओ पाहा

छत्रपती संभाजीनगर : पैठण येथे संत एकनाथ महाराजांच्या नाथषष्ठी सोहळ्याच्या निमित्ताने गोदावरी नदीचे पाणी नियंत्रितरित्या कमी करण्यात आले. त्यामुळे नदीपात्र मोठ्या प्रमाणात उघडे पडले असून, गाळात दडलेल्या सोन्या-चांदीच्या वस्तू शोधण्यासाठी स्थानिक नागरिकांची मोठी गर्दी उसळली आहे. .नदीपात्रात शोध घेण्याचे प्रमाण वाढलेनाथ मंदिराच्या मागील भागात पाणी पातळी खाली आणल्याने नदीचे खरं स्वरूप समोर आले. येथे दररोज महिलांसह पुरुष मोठ्या संख्येने उतरतात. हातात चाळण्या, टोपल्या घेऊन ते गाळ चाळतात. काहींना अंगठ्या, मंगळसूत्राचे मणी, चांदीची दागिने अशा वस्तू सापडल्याच्या बातम्या येत आहेत. यामुळे उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून, सकाळपासून सायंकाळपर्यंत नदीपात्रात शोध घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे..Viral Video : लिफ्टमध्ये अडकल्या दोन लहान मुली! चिमूकलीने स्वतःला धोक्यात घालून वाचवला त्यांचा जीव, ठोका चुकवणारा व्हिडिओ व्हायरल.दशक्रिया विधी घाटया ठिकाणी दशक्रिया विधी घाट असल्याने दररोज अंत्यसंस्कार विधी पार पडतात. विधी संपल्यानंतर राख, फुले व इतर साहित्य नदीत विसर्जित केले जाते. त्यात मृत व्यक्तींसोबत ठेवलेल्या सोन्या-चांदीच्या अलंकार गाळात मिसळतात. याच कारणामुळे नाथषष्ठीच्या काळात पाणी कमी झाल्याने अशा वस्तू सहज सापडतात, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ‘सोनं सापडेल’ या आशेने शेकडो जण रोज नदीकाठावर धाव घेतात..पैठणमध्ये भाविकांची मोठी गर्दीनाथषष्ठी महोत्सवामुळे पैठणमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी असते. या पार्श्वभूमीवर नदीपात्रातील ही अनोखी शोधमोहीम चर्चेचा विषय बनली आहे. काही जण सकाळी लवकर येऊन रात्र पडेपर्यंत चाळणी करतात. गाळात हात घालून, चाळणी फिरवून ते छोट्या-छोट्या वस्तू शोधताना दिसतात. काहींना यश मिळाले तर काहींना निराशा हाती येते, तरीही आशा सोडत नाहीत..पैठणकरांसाठी ही परंपरा नवीन नाही, परंतु यावर्षी पाणी अधिक प्रमाणात कमी झाल्याने शोध घेणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. नदीपात्र उघडे पडल्याने दिसणारा गाळ आणि त्यात लपलेली ‘संपत्ती’ यामुळे पैठणची गोदावरी सध्या सोन्याच्या शोधाचे केंद्र बनली आहे..कॅमेरासमोर महिला स्पर्धकाला घातली आंघोळ, एल्विश यादवच्या शो पाहून प्रेक्षक नाराज, टी-शर्ट काढला आणि... Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.