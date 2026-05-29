Paithan: पावसाळ्यात पूरस्थिती टाळण्याचा प्रयत्न; पैठण नगर परिषदेची नालेसफाई मोहीम अंतिम टप्प्यात; ड्रेनेज लाइनही स्वच्छ

पैठण: पावसाळ्यात शहरात पाणी तुंबणे, सांडपाण्याचा अडथळा तसेच पूरस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी पैठण नगर परिषदेने गेल्या आठवड्यापासून व्यापक नाले व ड्रेनेज सफाई मोहीम हाती घेतली आहे. ही मोहीम आता अंतिम टप्प्यात आल्याची माहिती नगराध्यक्षा विद्या कावसनकर, मुख्याधिकारी डॉ. पल्लवी अंभोरे यांनी दिली..शहरातील विविध भागांमध्ये स्वतंत्र वेळापत्रक निश्चित करून नियोजनबद्ध स्वच्छता मोहीम राबविली जात आहे. गेल्या १५ ते २० दिवसांपासून जेसीबी आणि मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाच्या साह्याने ही सफाईची कामे केली जात आहेत..या मोहिमेची सुरुवात भाजी मार्केट परिसरातून करण्यात आली असून, तेथे ड्रेनेज लाइन स्वच्छ केली जात आहे. तसेच रस्त्यालगत वाढलेले गवत, झाडे-झुडपे आणि गाळाचे ढिगारे जेसीबीच्या मदतीने हटविण्यात येत आहेत. मागील वर्षीच्या पावसाळ्यात काही भागांत पाणी साचण्याच्या घटना घडल्या होत्या, याच पार्श्वभूमीवर नगरपालिकेने पूर्वतयारीला यंदा प्राधान्य दिले आहे..या मॉन्सूनपूर्व मोहिमेमुळे शहरातील नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने वेळेत उपाययोजना सुरू केल्याने शहरवासीयांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले असून, यंदा पावसाळ्यात गटारे तुंबण्याचा त्रास कमी होण्याची शक्यता आहे..लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून आराखडानगराध्यक्षा कावसनकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनगराध्यक्ष तुषार पाटील, मुख्याधिकारी डॉ. पल्लवी अंभोरे आणि स्वच्छता निरीक्षक विलास गावंडे यांच्या सहकार्याने विविध प्रभागांतील लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून हा सफाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या मोहिमेत सर्व नगरसेवकांनीही सक्रिय सहभाग घेतला आहे.