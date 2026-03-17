छत्रपती संभाजीनगर

Paithan Toilet Vandalism: ७० लाखांची स्वच्छतागृहे बंदच; पैठणमध्ये तोडफोडीने नागरिक संतप्त; उद्‍घाटनाआधीच स्वच्छतागृहांची मोडतोड

पैठण नगरपालिकेने ७० लाख रुपये खर्चून उभारलेली सात अत्याधुनिक सार्वजनिक स्वच्छतागृहे ₹70 Lakh Public Toilet Project in Paithan Lies Unused: वर्षभरापासून उद्‍घाटनाच्या प्रतीक्षेत बंद पडली आहेत. देखभालीअभावी एका स्वच्छतागृहाची तोडफोड झाल्याने नागरिकांत संताप व्यक्त होत असून महिलांना स्वच्छतागृहांअभावी मोठी गैरसोय सहन करावी लागत आहे.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पैठण: जनतेच्या घामाचा पैसा कसा पाण्यात घालावा, याचे उदाहरण पैठण नगरपालिकेने दाखवून दिले आहे. शहरातील नागरिकांच्या सोयीसाठी तब्बल ७० लाख रुपये खर्चून उभारलेली अत्याधुनिक स्वच्छतागृहे गेल्या वर्षभरापासून केवळ उद्‍घाटनाच्या प्रतीक्षेत धूळखात पडून आहेत. प्रशासनाची बेपर्वाई आणि लोकप्रतिनिधींच्या ‘रिबिन कापण्याच्या’ हव्यासापायी या प्रकल्पाचे लोकार्पण होण्यापूर्वीच अज्ञातांकडून तोडफोड सुरू झाली आहे. यामुळे करदात्यांच्या पैशांचा अक्षरशः चुराडा होत आहे.

Loading content, please wait...
Paithan
Chhatrapati Sambhajinagar

