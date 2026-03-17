पैठण: जनतेच्या घामाचा पैसा कसा पाण्यात घालावा, याचे उदाहरण पैठण नगरपालिकेने दाखवून दिले आहे. शहरातील नागरिकांच्या सोयीसाठी तब्बल ७० लाख रुपये खर्चून उभारलेली अत्याधुनिक स्वच्छतागृहे गेल्या वर्षभरापासून केवळ उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत धूळखात पडून आहेत. प्रशासनाची बेपर्वाई आणि लोकप्रतिनिधींच्या 'रिबिन कापण्याच्या' हव्यासापायी या प्रकल्पाचे लोकार्पण होण्यापूर्वीच अज्ञातांकडून तोडफोड सुरू झाली आहे. यामुळे करदात्यांच्या पैशांचा अक्षरशः चुराडा होत आहे..शहरात सार्वजनिक स्वच्छतेचा बोजवारा उडालेला असताना, नगरपालिकेने सात ठिकाणी प्रत्येकी १० लाख रुपये खर्चून (एकूण ७० लाख) अत्याधुनिक स्वच्छतागृहे उभारली. भाजी मार्केट (दोन), कमानीजवळ (दोन), कोर्टाजवळ (दोन) आणि छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील वाचनालयाच्या मागे (एक) अशी ही सात स्वच्छतागृहे आहेत. यात मजबूत पोलादी सांगाडा, सीसीटीव्ही कॅमेरे, प्रकाश व्यवस्था आणि कॉईन बॉक्ससारख्या आधुनिक सुविधा आहेत. मात्र, वाचनालयाच्या पाठीमागील स्वच्छतागृहाचे साहित्य समाजकंटकांनी फोडून नष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे 'सीसीटीव्ही'ची निगराणी असतानाही ही तोडफोड झालीच कशी? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे..महिलांची कुचंबणा सुरूचशहरात नागरिकांची, विशेषतः महिलांची स्वच्छतागृहांअभावी मोठी कुचंबणा होत आहे. असे असताना तयार असलेली स्वच्छतागृहे केवळ 'व्हीआयपी' उद्घाटक न मिळाल्याने टाळे लावून बंद आहेत. जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी होत असताना आणि नागरिकांची गैरसोय होत असताना, स्वतःला जनतेचे सेवक म्हणवणारे लोकप्रतिनिधी मूग गिळून गप्प आहेत. प्रशासनालाही या सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणाचे कोणतेही सोयरसुतक नसल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे..वर्षभरापासून उद्घाटनाला मुहूर्तच मिळेनानागरिकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी बांधलेली ही सातही अत्याधुनिक स्वच्छतागृहे वर्षभरापासून तयार आहेत. पण पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाला अद्याप याच्या उद्घाटनाचा मुहूर्त सापडलेला नाही. योग्य देखभालीअभावी आता हा ७० लाखांचा प्रकल्प शहरासाठी केवळ एक 'पांढरा हत्ती' ठरत आहे.."सार्वजनिक पैशातून उभारलेल्या स्वच्छतागृहांचे लोकार्पण होण्याआधीच तोडफोड होणे अत्यंत संतापजनक आहे. प्रशासनाने लाखोंचा खर्च करूनही सुविधा जनतेसाठी बंद ठेवल्या आहेत. या हलगर्जीपणाबद्दल नगरपालिकेच्या आगामी सभागृहात तीव्र शब्दांत जाब विचारला जाईल."- गौरव आठवले, नगरसेवक, काँग्रेस"स्वच्छतागृहाच्या तोडफोडीबाबत माहिती मिळाली आहे. नगर पालिकेच्या स्वच्छता विभागप्रमुखांना तातडीने या प्रकाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे."- डॉ. पल्लवी अंभोरे, मुख्याधिकारी, नगरपालिका