Chhatrapati Sambhajinagar: कांदा रडवतोय; बळिराजा दुहेरी संकटात; पैठण तालुक्यातील स्थिती ; मिळतोय मातीमोल दर अन् अवकाळीची टांगती तलवार

जायकवाडी: राज्यातील काही भागांत हवामान खात्याने विजांच्या कडकडाटासह अवकाळी पावसाचा इशारा दिल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या चिंतेत सापडले आहेत. पावसाच्या भीतीने शेतकऱ्यांनी २२ एप्रिलपासून घाईघाईने कांदा काढणीला सुरवात केली असून, सध्या शिवारात काढणीची लगबग पाहायला मिळत आहे. मात्र, निसर्गाची अनिश्चितता आणि घसरलेले दर यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे..सध्या बाजारपेठेत कांद्याला केवळ ३ ते ४ रुपये प्रतिकिलो असा अत्यल्प दर मिळत आहे. दुसरीकडे, कांदा काढणीसाठी मजुरी आणि इतर खर्च मिळून एकरी सुमारे ११ ते १२ हजार रुपये खर्च येत आहे. त्यामुळे 'कांदा काढला तरी नुकसान आणि शेतातच ठेवला तर पावसाचे संकट' अशी बिकट अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे.."कांदा लागवडीसाठी मोठा खर्च केला, पण आता ३ ते ४ रुपये भाव मिळत आहे. काढणीचा खर्चही खिशातून भरावा लागतोय. पावसाच्या भीतीने पीक वाचवण्यासाठी धडपड सुरू आहे. सरकारने तातडीने मदत न केल्यास शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल."-भीमराव लोहारे, शेतकरी, वडवाळी."हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार शेतकऱ्यांनी योग्य नियोजन करून काढणी करावी. काढलेला कांदा सुरक्षित व हवेशीर ठिकाणी साठवावा. शासन स्तरावर परिस्थितीचा आढावा घेतला जात असून कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाचा लाभ घ्यावा."-विकास पाटील, तालुका कृषी अधिकारी, पैठण." बाजारात दर पडलेले असताना काढणीचा खर्च वाढला आहे. अशा वेळी शासनाने आर्थिक मदत केल्यास शेतकऱ्यांचा पुढील हंगामासाठी आत्मविश्वास टिकून राहील."-स्वदेश पांडे, कृषी सल्लागार, पैठण.अनुदानासाठी शासनाकडे डोळेकर्ज काढून लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांच्या हाती या परिस्थितीत काहीच उरणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल १००० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे..