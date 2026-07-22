Paithan Atrocity Case: डाळिंब चोरीच्या संशयावरून चौघांना मारहाण नऊ जणांविरुद्ध ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा

पाचोड: डाळिंब चोरीच्या संशयावरून पारधी समाजातील एका मुक्या युवकासह चौघांना बेदम मारहाण करून जातीवाचक शिवीगाळ,गायराण जमीन खाली करण्याची व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी पाचोड (ता.पैठण) पोलीसांनी बुधवारी (ता. २२) कडेठाण बु (ता.पैठण) येथील नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला..यासंबंधी चांगुना हिरामण भोसले (वय ३५, रा. कडेठाण खुर्द, (ता. पैठण) हिनी पाचोड पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की ,त्यांचा १९ वर्षीय मुका मुलगा अरोमन ऊर्फ मुक्का हिरामण भोसले हा रविवारी (ता.१२ जुलै) सकाळी शिकारीसाठी कडेठाण बुद्रूक शिवारात गेला असता गावातील काही जणांनी त्याला व राजू मन्सीराम चव्हाण यास महालक्ष्मी मंदिरासमोर नेऊन डाळिंब चोरीच्या संशयावरून मारहाण करत असल्याची माहिती मिळाली, त्यावरून फिर्यादी चांगूना भोसले हिने घटनास्थळी धाव घेतली तेव्हा तेथे अतुल तवार, अभिषेक तवार, संभाजी तवार, भिमाभाऊ झिरपे, किरण जाधव , मंगेश जाधव, देवीदास जाधव, देवीदास जाधव, नाना झिरपे व विश्वास झिरपे हे डाळिंब चोरीचा आरोप करत मारहाण करीत होते. दरम्यान संबंधितानी "तुम्ही पारधी येथे राहू नका, गायरान जमीन खाली करा", असे म्हणत जातीवाचक शिवीगाळ करून त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही फिर्यादी चांगूना भोसले हिने पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत केला आहे..NEET paper leak: आंदोलनादरम्यान कोणतीही 'नारेबाजी' चालणार नाही! दिल्ली आंदोलनात केवळ 'या' चार घोषणा देण्याचं 'सीजेपी'कडून आवाहन.जखमींना घेऊन चांगूना व त्याचे पती हिरामन भोसले पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात गेले. उपचार घेऊन ते सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास परत घरी येत असताना कडेठाण (बु) गावाजवळील पुलावर पुन्हा मोटारसायकल अडवून त्यांना पुन्हा लाकडी काठ्यांनी मारहाण करण्यात आली. एकंदरीत झालेल्या या घटनेत चांगूना भोसले, हिरामन भोसले, नंदाबाई चव्हाण, अरोमन उर्फ मुक्या भोसले हे चोघेजण जखमी झाले..Anantnag Attack: जम्मू-काश्मीर पुन्हा हादरलं! अनंतनागमध्ये दहशतवादी हल्ला; पोलीस जवान शहीद, हल्ल्याची जबाबदारी कुणी स्वीकारली?.उपचारानंतर रुग्णालयातुन मंगळवारी (ता.२१) रात्री सूटी झाल्यानंतर चांगूना भोसले हिने पाचोड पोलिसांत उपरोक्त आशयाची संबधिताविरुद्ध तक्रार दिली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी बुधवारी (ता.२२) रात्री पावणेदोन वाजता अतुल तवार, अभिषेक तवार, संभाजी तवार, भिमाभाऊ झिरपे, किरण जाधव, मंगेश जाधव, देवीदास जाधव, देवीदास जाधव, नाना झिरपे व विश्वास झिरपे या नऊजणांविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासह (ॲट्रॉसिटी) तसेच मारहाण, शिवीगाळ व धमकीसंदर्भातील विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला.या प्रकरणाचा पुढील तपास पैठणचे उपविभागिय अधिकारी सुनिल पाटील, सपोनि सचिन पंडीत व त्यांचे सहकारी करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.