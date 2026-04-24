Chhatrapati Sambhajinagar: साेळा कोटी रुपये खर्चूनही सोयी-सुविधांची वानवा; पर्यटकांकडून नाराजी

जायकवाडी: मराठवाड्याचे प्रमुख पर्यटन केंद्र म्हणून ओळखले जाणारे पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यान सध्या प्रशासकीय अनास्था आणि देखभालीच्या अभावामुळे समस्यांच्या विळख्यात सापडले आहे. ३१० एकर विस्तीर्ण क्षेत्र आणि ७२ एकरवरील मुख्य फुलझाडांचे उद्यान हे पर्यटकांचे आकर्षण आहे. मात्र, सध्या या उद्यानाचे सौंदर्य शेवाळ आणि अस्वच्छतेमुळे धोक्यात आले आहे..उद्यानातील वॉटर चॅनेलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेवाळ साचल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरत आहे. यामुळे पर्यटकांना येथून नाकाला रुमाल लावून जावे लागते. तर दुसरीकडे पाण्याच्या कमतरतेमुळे शोभिवंत झाडे आणि महागड्या खजुराच्या झाडांची वाढ खुंटली आहे..पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण असलेल्या 'म्युझिकल फाउंटन'मध्ये गेल्या वर्षभरापासून तीच गाणी वाजत असल्याने पर्यटकांमध्ये नाराजी आहे. रात्रीच्या वेळी उद्यानात पुरेशी प्रकाशव्यवस्था आणि दिशादर्शक फलक नसल्याने पर्यटकांना अंधारात चाचपडावे लागते. पिण्याच्या पाण्याची सोयही अपुरी असल्याचे चित्र आहे.."लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांमुळे उद्यान सुरू झाले असून महसूलही चांगला मिळत आहे. तरीही प्रशासनाचे देखभालीकडे दुर्लक्ष होत आहे. मराठवाड्यातील पहिले 'ॲडव्हेंचर पार्क' तातडीने सुरू करून वृक्षसंपदेची निगा राखणे गरजेचे आहे."- प्रा. संतोष गव्हाणे, पैठण"उद्यानाच्या व्यवस्थापनासाठी तिकीट विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या निधीचे अंदाजपत्रक वरिष्ठ कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहे. निधी मिळताच दुरुस्तीची आणि देखभालीची कामे तातडीने हाती घेतली जातील."- दीपक कुमार डोंगरे,उपविभागीय अभियंता, जायकवाडी.एकूण १६ कोटींचा खर्च; आता केवळ देखभालीवर भरॲडव्हेंचर पार्क, संगीत कारंजे आणि बालोद्यान यांसारख्या सुविधांसाठी आतापर्यंत १६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र, हा दर्जा टिकवण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि नियमित देखभालीचा अभाव स्पष्टपणे जाणवत आहे..समितीकडून पाहणी आणि सूचनासोमवारी (ता. २०) उद्यान विकास समितीच्या वतीने उद्यानाची पाहणी करण्यात आली. यावेळी प्रा. संतोष गव्हाणे, दादासाहेब पठाडे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. उद्यानाच्या उत्पन्नातूनच दैनंदिन खर्च भागवून टप्प्याटप्प्याने सुविधा सुधारण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या..'पीपीपी' धर्तीवर विकासाचा प्रस्तावजायकवाडी प्रकल्प आणि उद्यानाचा एकत्रित विकास आराखडा सध्या पाटबंधारे विभागाच्या विचाराधीन आहे. पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी)च्या माध्यमातून आधुनिक सुविधा आणि उत्तम व्यवस्थापन करण्याचे नियोजन आहे. असे झाल्यास पर्यटकांची गैरसोय दूर होईल.