Chhatrapati Sambhajinagar: दोन दिवसांत ४२०० पर्यटकांची उद्यानाला भेट; सलग सुट्यांचा परिणाम;नाथषष्ठीच्या उत्सवानंतर पैठणमधील बाजारपेठेत चैतन्य

जायकवाडी: पैठण येथील श्री संत ज्ञानेश्वर उद्यानात पर्यटकांचा मोठा ओघ पाहायला मिळाला. ईदची सुटी आणि त्याला लागून आलेल्या रविवारमुळे तब्बल ४२०० पर्यटकांनी उद्यानाला भेट दिली.उद्यानातील नयनरम्य हिरवळ, विविध सुविधा आणि विशेषतः रंगीबेरंगी लेझर शोचा आनंद लुटण्यासाठी पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली होती. सायंकाळच्या सत्रात लेझर शो पाहण्यासाठी पर्यटकांच्या रांगा लागल्या होत्या. .या वाढत्या गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी उपविभागीय अभियंता दीपक कुमार डोंगरे, शाखा अभियंता तुषार विसपुते, मंगेश शेलार, कालवा निरीक्षक मंगेश सोलाट, सुरक्षा रक्षक ज्ञानेश्वर चव्हाण, रवींद्र बनकर, नरके, चव्हाण आदी कर्मचारी परिश्रम घेत आहेत..व्यावसायिकांना दिलासाउद्यानाच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे पैठणमधील स्थानिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळत आहे. येणाऱ्या काळात आमदार विलास भुमरे यांच्या माध्यमातून उद्यानाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अधिक नावीन्यपूर्ण योजना राबवल्या जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. यामुळे शहरातील लघु व मध्यम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..'सोमवारीही उद्यान सुरू ठेवा'संत ज्ञानेश्वर उद्यान अतिशय सुंदर आहे, मात्र डागडुजीसाठी हे उद्यान सोमवारी बंद ठेवले जाते. यामुळे लांबून येणाऱ्या पर्यटकांची निराशा होते. प्रशासनाने पर्यटकांची सोय लक्षात घेऊन सोमवारची सुटी रद्द करून उद्यान नियमित सुरू ठेवावे, अशी आग्रही मागणी बाहेरच्या पर्यटकांनी केली आहे.."सुट्यांमुळे पर्यटकांचा प्रतिसाद उत्स्फूर्त मिळाला. पर्यटकांच्या सोयीसाठी आम्ही सर्व आवश्यक व्यवस्था सज्ज ठेवली असून, आगामी काळात उद्यानाचे सौंदर्य अधिक वाढवण्यावर आमचा भर राहील."- प्रशांत संत, कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग"उद्यानातील गर्दीमुळे शहरातील व्यापाऱ्यांना चांगला व्यवसाय मिळत आहे. बाजारपेठेत चैतन्य निर्माण झाले असून, उद्यानाचा विकास पैठणच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा ठरेल."- स्वदेश पांडे, शहराध्यक्ष, व्यापारी महासंघ, पैठण.