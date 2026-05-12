Chhatrapati Sambhajinagar: दीड कोटीचा निधी मिळूनही सुविधा मिळेनात; पैठण क्रीडा संकुलाचा बोजवारा ; प्रशासकीय उदासीनतेचा खेळाडूंकडून आरोप

पैठण: ऐतिहासिक पैठण शहरात खेळाडूंना आधुनिक सुविधा मिळाव्यात, या उद्देशाने उभारलेल्या तालुका क्रीडा संकुलाची अवस्था सध्या अत्यंत दयनीय झाली आहे. शासनाने या संकुलासाठी दीड कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर केला असला, तरी प्रशासकीय उदासीनतेमुळे खेळाडूंना नरकयातना सहन कराव्या लागत आहेत. यामुळे स्थानिक खेळाडू व क्रीडाप्रेमींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..भरउन्हात सराव करणाऱ्या खेळाडूंना साधे पिण्याचे पाणीही उपलब्ध नाही. उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असताना थंड पाण्याची यंत्रणा तर लांबच, पण साध्या नळांनाही पाणी येत नसल्याने खेळाडूंना घरून पाणी आणावे लागत आहे.इनडोअर स्टेडियमची अवस्था तर अधिकच वाईट आहे. छतावर बसणाऱ्या कबुतरांच्या विष्ठेचे साम्राज्य सर्वत्र पसरले असून, परिसरात दुर्गंधीचे वातावरण आहे. निकामी झालेले पंखे आणि तुटलेले इलेक्ट्रिक बोर्ड यामुळे शॉर्ट सर्किटची भीती निर्माण झाली आहे..सराव साहित्याची योग्य निगा न राखल्याने ते अस्ताव्यस्त पडलेले दिसून येते. आमदार विलास भुमरे यांच्या विशेष पाठपुराव्यामुळे या क्रीडा संकुलासाठी दीड कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.मात्र, नियोजित कामांना गती मिळत नसल्याने मैदानाचा मोठा भाग झाडाझुडपांनी व्यापला आहे. एकीकडे क्रीडा संस्कृती जोपासण्याच्या गप्पा मारल्या जात असताना, दुसरीकडे पैठणमधील या संकुलाच्या दुरवस्थेकडे वरिष्ठ अधिकारी कधी लक्ष देणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.."कामांना गती मिळत नसल्याने क्रीडा मैदानात झाडेझुडपे वाढली असून चोहीकडे घाण पसरली आहे. खेळाडूंना एकही सुविधा मिळत नाही. यामुळे खेळाडूंना मैदानावर सराव करणे त्रासदायक ठरत आहे. याकरिता तातडीने सोयीसुविधा द्याव्यात."- विजय सुते,खेळाडू, पैठण."क्रीडा संकुलासाठी शासनाकडून विविध कामांसाठी निधी प्राप्त झाला आहे. सध्या संरक्षक भिंतीचे काम सुरू करण्यात आले असून, उर्वरित कामेही लवकरच हाती घेतली जातील. खेळाडूंना सर्व सोयीसुविधा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे."- मुकुंद वाडकर,तालुका क्रीडा अधिकारी.