Chhatrapati Sambhajinagar: आडूळ परिसरात पाणीटंचाईला अखेर टँकरांची दिली शिदोरी, चार टँकर सुरू; हंडाभर पाण्यासाठी भटकंती करणाऱ्या नागरिकांसाठी प्रशासनाने टँकर सुरु केले

आडूळ: पैठण तालुक्यातील आडूळ बु. आणि परिसरात पाणीटंचाईने रौद्र रूप धारण केले होते. 'धरण उशाला आणि कोरड घशाला' अशी स्थिती निर्माण झाल्याने नागरिकांना ५ रुपये प्रतिहंडा दराने पाणी विकत घ्यावे लागत होते. .या गंभीर परिस्थितीवर दैनिक 'सकाळ'ने सलग आठवडाभर प्रसिद्ध केलेल्या 'ग्राउंड रिपोर्ट'ची दखल घेत प्रशासनाने अखेर मंगळवारी (ता. १२) परिसरात चार टँकर सुरू केले आहेत.आडूळ तांडा, खडकी, जामवाडी आणि शिवगड तांडा या भागात परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. महिला, वृद्ध आणि शाळकरी मुलींना हंडाभर पाण्यासाठी रानोमाळ भटकंती करावी लागत होती. जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाल्याने शेतकरी अडचणीत आले होते..'सकाळ'मधील वृत्तमालिकेमुळे आमदार विलास भुमरे यांनी तातडीने दखल घेत अधिकाऱ्यांना टँकर सुरू करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती जिल्हा परिषद सदस्या रूपाली तवार यांनी दिली. याबाबत आडूळ बु.चे सरपंच बबन भावले म्हणाले, 'टंचाई समोर आल्यानंतर आम्ही टँकरचा प्रस्ताव दाखल केला.' गावात टँकर दाखल होताच सरपंच भावले, उपसरपंच भाऊसाहेब पिवळ आणि ग्रामविकास अधिकारी नारायण पडूळे यांच्या उपस्थितीत उत्साहात जलपूजन करण्यात आले.."अभ्यास आणि शाळा सोडून पाणी आणण्यासाठी विहिरीवर जावे लागत होते. आता पाणी उपलब्ध झाल्याने तो वेळ वाचल्यामुळे अभ्यासाकडे लक्ष देता येईल."- शालू जाधव, विद्यार्थिनी."उन्हाची पर्वा न करता पहाटेपासून पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत होती. डोक्यावर हंडे, हातात बादल्या आणि काखेत लेकरू घेऊन पाणी आणावे लागत होते. पाणीटंचाई संदर्भातील आमच्या व्यथा शासनदरबारी मांडल्याने आम्हाला आज टँकरचे पाणी मिळाले."- द्वारकाबाई जाधव, मैनाबाई जाधव, सत्यशीला जाधव.