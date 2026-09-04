छत्रपती संभाजीनगर

Thergaon Truck Accident: भरधाव ट्रकच्या धडकेत तरुण ठार; ‘एअर व्हॉल्व्ह’मधून पाणी भरण्यासाठी गेला असता काळाचा घाला

Young Man Injured in Truck Accident at Thergaon: पैठण तालुक्यातील थेरगाव येथे गळक्या एअर व्हॉल्व्हमधून पाणी भरताना ३५ वर्षीय दयानंद आहेर यांना भरधाव ट्रकने धडक दिली.
Thergaon Truck Accident

Thergaon Truck Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाचोड: थेरगाव (ता. पैठण) येथे गळक्या ‘एअर व्हॉल्व्ह’मधून पाणी भरण्यासाठी गेलेल्या ३५ वर्षीय तरुणाला भरधाव ट्रकने धडक दिल्याने तो गंभीर जखमी झाला होता. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर येथे उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. दयानंद दानियल आहेर असे मृताचे नाव आहे. हा अपघात पाचोड-पैठण राज्य महामार्गावर गुरुवारी (ता. तीन) सकाळी सहाच्या सुमारास घडला.

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