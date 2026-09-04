Thergaon Truck Accident: भरधाव ट्रकच्या धडकेत तरुण ठार; ‘एअर व्हॉल्व्ह’मधून पाणी भरण्यासाठी गेला असता काळाचा घाला

पाचोड: थेरगाव (ता. पैठण) येथे गळक्या ‘एअर व्हॉल्व्ह’मधून पाणी भरण्यासाठी गेलेल्या ३५ वर्षीय तरुणाला भरधाव ट्रकने धडक दिल्याने तो गंभीर जखमी झाला होता. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर येथे उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. दयानंद दानियल आहेर असे मृताचे नाव आहे. हा अपघात पाचोड-पैठण राज्य महामार्गावर गुरुवारी (ता. तीन) सकाळी सहाच्या सुमारास घडला..थेरगावात अनेक दिवसांपासून तीव्र पाणीटंचाई असून, टँकरही बंद असल्याने ग्रामस्थ जालना पाणीपुरवठा योजनेच्या गळक्या एअर व्हॉल्व्हमधून पाणी भरतात. मोलमजुरी करणारे दयानंद आहेर कामावर जाण्यापूर्वी पाणी भरण्यासाठी गेले होते. शेवटची खेप भरत असताना पैठणकडून पाचोडकडे जाणाऱ्या (केए-३९, ए-३३०९) मालवाहू ट्रकने त्यांना जोराची धडक दिली. यात ते गंभीर जखमी झाले होते..Koyna Dam: कोयना धरण तुडुंब भरले! १०५.२५ टीएमसी पाणीसाठा पूर्ण; सहा दरवाजे उघडून विसर्ग सुरू.अपघातानंतर चालकाने ट्रकसह पलायन केले. मात्र, ग्रामस्थांनी पाठलाग करून ट्रक पाचोडजवळ पकडला व पोलिसांच्या ताब्यात दिला. जखमी आहेर यांना पाचोड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता, त्यांना छत्रपती संभाजीनगरला हलविण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या पश्चात वृद्ध आई-वडील, आजारी पत्नी, एक मुलगा व दोन मुली असा परिवार आहे. पाचोड पोलिसांनी पंचनामा करून घटनेची नोंद केली..Mumbai Local: मुंबईकरांसाठी गुडन्यूज! लोकल फेऱ्यांची संख्या ३,५०० होणार, केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांची घोषणा .पाणीटंचाईचा बळी?सुमारे चार हजार लोकसंख्येच्या थेरगावासाठी तीन पाणीपुरवठा योजना राबवूनही येथे कायमस्वरूपी पाणीटंचाई आहे. ३१ ऑगस्टपासून टँकर बंद असून, ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी पंचायत समितीकडे प्रस्ताव देण्यात आला आहे. पाणीटंचाईवर वेळीच उपाययोजना झाली असती, तर ही घटना टळली असती, अशी संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.