Chhatrapati Sambhajinagar: अक्षय्य तृतीयेला पैठणकर तहानलेले; नगर परिषदेच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे शहरात पाण्याचा ठणठणाट

जायकवाडी: पैठण नगर परिषदेच्या नियोजनशून्य आणि ढिसाळ कारभारामुळे ऐन अक्षय्य तृतीयेसारख्या मोठ्या सणाच्या दिवशी रविवारी (ता. १९) संपूर्ण पैठण शहरावर पाणीबाणी ओढवली आहे. सलग दोन दिवसांपासून शहराचा पाणीपुरवठा ठप्प असल्याने नागरिकांचे प्रचंड हाल होत असून, सणाच्या दिवशी चक्क विकतचे पाणी घेण्याची नामुष्की पैठणकरांवर आली आहे. प्रशासनाच्या या निष्काळजीपणावर नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..शहराला जायकवाडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाणीपुरवठा होतो. मात्र, नगरपालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे ही यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे. जायकवाडीवरून येणारी पाच किलोमीटरची मुख्य जलवाहिनी अत्यंत जीर्ण झाली असून, टाक्या पूर्ण क्षमतेने भरतच नाहीत. त्यातच केंद्रावर वापरल्या जाणाऱ्या ६० व ७५ एचपी क्षमतेच्या मोटारी तब्बल २५ वर्षे जुन्या आहेत..त्यांची क्षमता संपलेली असतानाही पालिका प्रशासन नवीन यंत्रणा बसवण्याऐवजी जुन्याच मोटारींवर वेळ मारून नेत आहे. एखादी मोटार जळाल्यास कोणतीही पर्यायी व्यवस्था पालिकेकडे नाही..शुक्रवार आणि शनिवारी मॉन्सूनपूर्व कामांसाठी महावितरणने वीजपुरवठा खंडित केल्याचा ठपका ठेवत पालिका प्रशासनाने आपली जबाबदारी झटकण्याचा नेहमीचाच प्रयत्न केला आहे. मात्र, पर्यायी व्यवस्थेचा अभाव आणि जुनाट यंत्रणेकडे पालिकेने जाणीवपूर्वक केलेल्या दुर्लक्षामुळेच सणासुदीला नागरिकांच्या घशाला कोरड पडल्याचा थेट आरोप होत आहे.."अक्षय्य तृतीयेसारख्या सणाला पाणी न मिळणे हा संतापजनक प्रकार आहे. नगर परिषद प्रशासन पूर्णपणे निष्क्रिय झाले आहे."- संदीप लोहारे, नागरिक"वीजपुरवठा खंडित होणे ही नियमित बाब झाली आहे. पालिकेकडे पर्यायी व्यवस्था नसल्याने टँकरचे पाणी विकत घ्यावे लागते."- राजरत्न अंधोरीकर, नागरिक"तात्पुरती मलमपट्टी करून पालिका वेळ मारून नेत आहे. जुनी जलवाहिनी व मोटारी बदलण्याची गरज आहे."- बाळासाहेब खोत, व्यापारी"मॉन्सूनपूर्व तयारीसाठी महावितरणकडून वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याने पाणीपुरवठ्यात अडचण निर्माण झाली आहे. दोन दिवसांत पाणीपुरवठा सुरळीत होईल."- सौरभ हलमारे, पाणीपुरवठा अभियंता, नगर परिषद.