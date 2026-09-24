Water Shortage News: पैठण तालुक्यावर पाणीटंचाईचे सावट;ऐन हिवाळ्याच्या तोंडावर अठरा गावांत तीस टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

पैठण,: परतीच्या पावसाचे वेध लागलेले असतानाच, ऐन हिवाळ्यापूर्वी पैठण तालुक्यात भीषण पाणीटंचाईचे संकट उभे ठाकले आहे. यंदा तालुक्यात सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पाऊस झाल्यामुळे विहिरी, कूपनलिका (बोअरवेल) आणि स्थानिक तलावांतील जलसाठे तळ गाठू लागले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांची भटकंती सुरू झाली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून प्रशासनाने तालुक्यातील १८ गावांमध्ये ३० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला असून, दररोज सुमारे ५० फेऱ्यांद्वारे नागरिकांची तहान भागवली जात आहे..पंचायत समितीच्या पाणीटंचाई कक्षामार्फत तालुक्यातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे. तालुक्यात एप्रिल महिन्यापासूनच काही भागांत टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या होत्या. यंदाच्या पावसाळ्यात जलस्रोतांचे पुनर्भरण न झाल्याने परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची भीती आहे. सध्या अडूळ, अडूळ बुद्रुक, अब्दुलापूर तांडा, केकतजळगाव, मुरमाड, थेरगाव, पारुंडी, बिडकीनअंतर्गत येणारे तीन तांडे, सुलतानपूर, खादगाव, लिंबगाव, दादेगाव, वडजी आणि कोळीबोडखा या गावांमध्ये टँकर सुरू आहेत. दुर्गम वाड्या-वस्त्यांवर पाणी पोचविण्यासाठी टँकरच्या वाढीव फेऱ्यांचे नियोजन करावे लागत आहे..पिण्याच्या पाण्यासोबतच मुक्या जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्नही दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव प्राप्त होताच पडताळणी करून वरिष्ठ पातळीवर मंजुरी दिली जात आहे. मात्र, परतीचा समाधानकारक पाऊस न झाल्यास आगामी उन्हाळ्यात हे संकट रौद्ररूप धारण करण्याची चिन्हे आहेत..सध्या तालुक्यात तीव्र पाणीटंचाई जाणवत आहे. ग्रामपंचायतींकडून मागणीचे प्रस्ताव येताच तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून मंजुरीसाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवले जातात. प्रशासनाकडून तातडीने टँकर सुरू करण्यात येत असून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे.- राजेश कांबळे, सहायक गटविकास अधिकारी, पं.स..नागरिकांकडून मागणी येताच टँकरचे काटेकोर नियोजन केले जात आहे. परतीच्या पावसाची परिस्थिती पाहून टंचाई निवारणासाठी अतिरिक्त उपाययोजना आखल्या जातील. उपलब्ध पाण्याचा वापर सर्वांनी काटकसरीने करावा.- नीलम बाफना, उपविभागीय अधिकारी, पैठण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.