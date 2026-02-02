Gram Sadak Yojana : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे : पंकजा मुंडे

छत्रपती संभाजीनगर

Chief Minister Gramsadak Yojana rural road development : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून ग्रामीण भागात नवीन रस्ते तयार केले जात आहेत. पिशोर तालुक्यास स्वतंत्रता देण्याच्या चर्चा सुरू आहेत. महिलांच्या बचत गटांना शून्य व्याजाने कर्ज, ‘लाडकी बहीण’ आणि पीएम किसान योजना माहिती देण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
कन्नड : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून महायुती सरकारने ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचे काम केले आहे. पिशोर हा स्वतंत्र तालुका करण्यासाठी आपण महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी चर्चा करू, असा विश्वास पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सोमवारी (ता. २) रोजी व्यक्त केला.

