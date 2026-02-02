Gram Sadak Yojana : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे : पंकजा मुंडे

कन्नड : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून महायुती सरकारने ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचे काम केले आहे. पिशोर हा स्वतंत्र तालुका करण्यासाठी आपण महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी चर्चा करू, असा विश्वास पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सोमवारी (ता. २) रोजी व्यक्त केला..त्या तालुक्यातील पिशोर येथे भाजपच्या उमेदवारांच्या प्रचार सभेत बोलत होत्या. “एवढी शांत सभा मी पहिल्यांदाच पाहते आहे. मी बोलते ते तुम्हाला कळत नाही की मला बोलता येते, हेच मला कळेना,” असे म्हणताच सभेत एकच हशा पिकला..Girish Mahajan : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती म्हणूनच! भाजप प्रवेशाचा हेतू घटकपक्षांना शह देणे नाही: गिरीश महाजन.महिलांच्या बचत गटांना न्याय देण्याचे काम महायुती सरकारने केले असून साडेचार लाख महिला बचत गट उभारून त्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज देण्यात आले आहे. बचत गटातील महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यासोबतच ‘लाडकी बहीण’ योजना व पीएम किसान योजनेची माहिती देत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रचार सभा संपवली..यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष संजय खंबायते यांचेही भाषण झाले. कार्यक्रमास प्रदेश सचिव किरण पाटील, राष्ट्रवादी महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष स्वाती कोल्हे, राष्ट्रवादीचे नेते संतोष कोल्हे, महाराष्ट्र राज्य फेडरेशनचे संचालक पांडुरंग घुगे, बन्सीधर निकम यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.