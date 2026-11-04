Pankaja Munde: ग्रामीण महिलांच्या मदतीसाठी पुन्हा रॅम्प वॉक करीन ;पंकजा मुंडेंचे टीकाकारांना प्रत्युत्तर; हौस नाही, पण मदतीसाठी केले तर गैर काय?

छत्रपती संभाजीनगर: राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पकंजा मुंडे यांनी मुंबईतील एका फॅशन शोमध्ये रॅम्प वाॅक केल्यानंतर विरोधकांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. या टीकेला पंकजा मुंडे यांनी सडेतोड उत्तर दिले. ‘‘मला रॅम्प वाॅकची हौस नाही, मी एका चोवीस वर्षांच्या मुलाची आई आहे. बावीस वर्षांपासून राजकारणात सक्रिय आहे. माझ्या जालन्यातील ग्रामीण महिलांना व्यासपीठ मिळणार असेल तर मी त्यांच्यासाठी पुन्हा रॅम्प वाॅक करीन’’, अशा शब्दात त्यांनी विरोधकांना सुनावले. .मराठवाड्यात दुष्काळ आहे. पावसाअभावी खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. चाऱ्याअभावी जनावरांचे हाल होणार आहेत. पाणीटंचाईचे संकट आहे. दिवाळी जवळ आलेली असताना सरकारी मदत शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलेली नाही. अशावेळी काल मुंबईत झालेल्या एका ‘फॅशन शो’मधील सहभागामुळे पंकजा मुंडे टीकेच्या धनी ठरल्या. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर असंवेदनशील असा हा प्रकार असल्याची टीका विरोधकांनी केली..या टीकेला पंकजा मुंडे यांनी मंगळवारी (ता. तीन) येथे मोजक्या शब्दात प्रत्युत्तर दिले. ‘‘दोन विरोधी पक्षांतील प्रमुख नेत्यांनी या रॅम्प वाॅकवर टीका केली. त्यावर मला फार काही बोलायचे नाही. मी ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व करते. ग्रामीण महिलांना न्याय मिळावा, त्यांच्या कामाला ओळख मिळावी यासाठी त्या फॅशन शो मध्ये मी सहभागी झाले होते. तिथे माझ्या जालन्यातील महिलांचा स्टाॅल लागतो, ही फार मोठी गोष्ट आहे.सेलिब्रेटी, माॅडेल जालन्यातील महिलांच्या स्टॉलवरील साड्या उत्सुकतेने पाहत होत्या. ऑर्डर मिळते का, हे पाहत होते. ही मोठी गोष्ट होती. त्यासाठी मी तो रॅम्प वाॅक करत होते. मला काही हौस नव्हती. त्यामुळे टीका करणाऱ्यांना उत्तर देणे मी महत्त्वाचे समजत नाही. माझ्या महिलांसाठी पुन्हा रॅम्प वाॅक करावा लागला, तर मी करील’’, असे त्या म्हणाल्या. ‘जालनाई’ ब्रॅंड देशभर पोचावा जालन्यात रेशीमपासून (सिल्क) तयार केल्या जाणाऱ्या वस्तूंची ओळख ‘जालनाई’ म्हणून आपण करत आहोत..रेशीमपासून तयार केलेल्या साड्या, स्टोल व इतर वस्तूंना केवळ मुंबईतच नव्हे तर देशभरात मार्केट उपलब्ध व्हावे, यासाठी प्रयत्न करीत आहे, असे त्या म्हणाल्या. सतीश चव्हाणांसाठी काम केले विधान परिषदेच्या मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघात पराभव झाल्यानंतर सतीश चव्हाण यांनी मित्र पक्षांवर नाराजी व्यक्त केली. याकडे पंकजा मुंडे यांचे पत्रकारांनी लक्ष वेधले. ‘‘कोण काय बोलले, त्याला मी उत्तर देणार नाही. परंतु सतीश चव्हाण यांच्या खात्यात जी मते पडली आहेत, त्यासाठी जे विश्वासदर्शक काम करावे लागले, ते आम्ही केले आहे. शिवाय त्यांनी कुठेही आमच्यावर टीका केली नाही, हे मला माहीत आहे’’, असे पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.