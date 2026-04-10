Parbhani News: खतांचा साठा कागदोपत्री; शेतकरी हवालदिल; ‘सकाळ’च्या स्टिंगमध्ये खत टंचाईचे वास्तव उघड

परभणी: जिल्ह्यात खताचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाची अधिकृत आकडेवारी सांगत असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना खतासाठी भटकंती करावी लागत असल्याचे वास्तव 'सकाळ'ने केलेले स्टिंगमध्ये समोर आले आहे. जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यासाठी ५५ हजार ८५० मेट्रिक टन खताची मागणी नोंदविण्यात आली होती. त्यापेक्षा अधिक म्हणजे ६६ हजार ८५० मेट्रिक टन खत मंजूर झाले असून आतापर्यंत ६० हजार ७२८ मेट्रिक टन खताची विक्री झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, हा साठा कागदोपत्रीच असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. .गेल्या पंधरा दिवसांपासून परभणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केट यार्डात खते खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होत आहे. अनेक शेतकरी सकाळपासून दुकानासमोर उभे राहूनही रिकाम्या हाताने परतत असल्याचे दिसून येत आहे. खत विक्रेत्यांकडे गेल्यावर स्टॉक संपला, नवीन माल आलेला नाही अशी कारणे दिली जात आहेत. यामुळे पेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे..दरम्यान, काही ठिकाणी खत उपलब्ध असूनही ते अधिक दराने विकले जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. अधिक पैसे देणाऱ्यांनाच खत दिले जात असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. त्यामुळे बाजारात केवळ टंचाई नसून नियोजनबद्ध कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांत तीव्र नाराजी पसरली असून प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या असून, अचानक तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे..युरियावर नफेखोरी; 'लिंकिंग'ची सक्ती उघडनवा मोंढा बाजारातील पाहणीत खत टंचाईबरोबरच नफेखोरीचाही प्रकार समोर आला आहे. युरिया खताबाबत माहिती घेतली असता प्रत्यक्षात शासन निर्धारित दरानुसार एका बॅगची किंमत सुमारे २६६ रुपये असताना काही विक्रेत्यांकडून त्यापेक्षा जास्त दर आकारला जात असल्याचे दिसून आले.'सकाळ'च्या टीमने शेतकरी बनून चौकशी केली असता काही दुकानांत युरिया खत उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले; मात्र ते देताना बॅगमागे १०० रुपयांपर्यंत अधिक रक्कम मागितली जात असल्याचे निदर्शनास आले. याहून गंभीर बाब म्हणजे काही विक्रेत्यांकडून 'लिंकिंग'ची सक्ती केली जात असल्याचे उघड झाले..असे आहेत विविध खतांचे दर२०.२०.०.१३ १४५० रुपये (चार कंपन्या)१०.२६.२६ १९०० ते २१०० रुपये (पाच कंपन्या)डीएपी १३५० (तीन कंपन्या)१४.३५.१४ १९५०१५.१५.१५ १६५०.नवा मोंढा बाजारात पर्दाफाशजिल्ह्यात खताचा पुरेसा साठा असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात असताना प्रत्यक्ष परिस्थिती किती वेगळी आहे, याचा अनुभव 'सकाळ'च्या टीमला आला. शहरातील नवा मोंढा बाजार परिसरात शेतकरी बनून खताची विचारणा केली असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. टीमने विविध खत विक्री दुकाने गाठून खताची मागणी केली असता बहुतांश ठिकाणी स्टॉक नाही, खत संपले, नवीन माल आलेला नाही अशी उत्तरे देण्यात आली. काही मोजक्या दुकानांत खत उपलब्ध असल्याचे सांगितले गेले, मात्र तेथेही केवळ ४ ते ५ बॅगच शिल्लक असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे, काही विक्रेत्यांकडून उघडपणे स्टॉक नसल्याचे सांगितले जात असले तरी मागील दरवाजातून किंवा ओळखीच्या ग्राहकांना खत दिले जात असल्याची चर्चा बाजारात रंगली आहे.प्रत्यक्ष बाजाराची तपासणी गरजेचीया पार्श्वभूमीवर, कागदोपत्री दाखवला जाणारा मोठा साठा आणि प्रत्यक्षात बाजारात असलेली कमतरता यामधील तफावत प्रकर्षाने समोर आली आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, प्रशासनाने केवळ आकडेवारी जाहीर न करता प्रत्यक्ष बाजारात जाऊन पाहणी करणे आवश्यक आहे. पेरणीच्या तोंडावर अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहे.