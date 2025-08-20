छत्रपती संभाजीनगर

Parbhani News : दुधना नदीत दोन दुचाकीस्वार वाहून, ग्रामस्थांची पुलाच्या उंचीवाढीची मागणी

Bike Accident : सेलू-वालूर रस्त्यावरील दुधना नदीच्या पुलावरून दोन दुचाकीस्वार प्रवाहात वाहून गेल्याची घटना घडल्याने ग्रामस्थांनी पुलाची उंची वाढवण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली आहे.
Parbhani News
Parbhani News Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सेलू : सेलू-वालूर रस्त्यावर राजेवाडी गावाजवळील दुधना नदीवरील पुलावरून जात असताना दोन दुचाकीस्वार मंगळवारी (ता. १९) दुपारी चारच्या सुमारास वाहून गेले. निम्न दुधना प्रकल्पातून सोमवारी (ता. १८) आठ दरवाजांमधून विसर्ग सुरू झाल्याने नदीला पूर आला होता. त्यामुळे पुलावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत होते. तरीदेखील छबूराव जावळे (५०, रा. गुळखंड) आणि मारुती रामभाऊ हरकळ (४५, रा. वालूर) दोघे दुचाकीवरून जात असताना पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले.

Parbhani
rain
Monsoon
Infrastructure

