Parbhani News : दुधना नदीत दोन दुचाकीस्वार वाहून, ग्रामस्थांची पुलाच्या उंचीवाढीची मागणी

सेलू : सेलू-वालूर रस्त्यावर राजेवाडी गावाजवळील दुधना नदीवरील पुलावरून जात असताना दोन दुचाकीस्वार मंगळवारी (ता. १९) दुपारी चारच्या सुमारास वाहून गेले. निम्न दुधना प्रकल्पातून सोमवारी (ता. १८) आठ दरवाजांमधून विसर्ग सुरू झाल्याने नदीला पूर आला होता. त्यामुळे पुलावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत होते. तरीदेखील छबूराव जावळे (५०, रा. गुळखंड) आणि मारुती रामभाऊ हरकळ (४५, रा. वालूर) दोघे दुचाकीवरून जात असताना पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले. .गोविंद काष्टे, नितीन शेवाळे, दगडू बनगे आदींनी त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, प्रवाहाच्या वेगामुळे बचाव प्रयत्न अपयशी ठरले. घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी दीपककुमार वाघमारे, तहसीलदार डॉ. शिवाजी मगर, पोलिस उपनिरीक्षक गणेश पवार, पोलिस जमादार मुकेश बुधवंत, गुलाब राठोड यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..वाहून गेलेल्या दोघांचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, कमी उंचीच्या पुलामुळे दुधना नदीला पूर आल्यावर वारंवार अशी परिस्थिती उद्भवते. पुलाची उंची वाढवून मोठा पूल उभारण्यात यावा, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि लोकप्रतिनिधींकडून या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला..नागरिकांनी पूल ओलांडण्याचा प्रयत्न करून जीव धोक्यात घालू नये, असे आवाहन तहसीलदार मगर आणि पोलिस निरीक्षक वाघमारे यांनी केले आहे.