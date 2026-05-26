Shiv Sena Leader Attack : परळीत हॉटेलमध्ये घुसून शिवसेना नेत्यावर धारदार शस्त्राने सपासप वार; सोडवायला आलेल्या पत्नीलाही मारहाण, हाताची तुटली बोटं

परळी वैजनाथ : परळी तालुक्यातील दादाहरी वडगाव येथील शिवसेनेचे (शिंदे गट) ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव शिंदे व त्यांची पत्नी यांच्यावर मंगळवारी (ता.२६) दुपारनंतर काही तरूणांनी हल्ला (Parli Vaijnath Shiv Sena leader assault) केला. हल्ल्यात वापरल्या गेलेल्या धाराधार शस्त्रामुळे श्री. शिंदे गंभीर जखमी झाले असून त्यांना अंबाजोगाई येथे उपचारासाठी हलवले आहे..शहरातील मोंढा मार्केट भागात असलेल्या त्यांच्या रिद्धी-सिद्धी हॉटेलवर ते दुपारी जेवण करून आले होते. हॉटेलवर त्यांच्या पत्नीही होत्या. याचवेळी तीन ते चार तरूण हॉटेलवर आले व काही न बोलता एकाने कोयत्या सारख्या तीक्ष्ण हत्याराने शिवाजी शिंदे यांच्यावर वार केला. हा वार चुकविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. तोच वार हातावर बसला..यामुळे हाताला मोठी जखम झाली. हाताची काही बोटे तुटली असल्याची माहिती मिळाली. हल्लेखोरांनी त्यांच्या पायावर, छातीवरही वार केले. त्यांची पत्नी यावेळी भांडण सोडवण्यासाठी पुढे आली असता त्यांनाही हल्लेखोरांनी मारहाण केली. त्यानंतर हॉटेलच्या गल्ल्यातील पैशेही काढून नेले..हल्ला झाल्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी श्री. शिंदे यांना येथील उपजिल्हा रूग्णालयात उपचारासाठी नेले. परंतु, जखमा गंभीर असल्याने प्राथमिक उपचार करून त्यांना अंबाजोगाई येथील शासकीय रूग्णालयात हलवले आहे. या घटनेची माहिती कळताच येथील संभाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या कर्मचार्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..सध्या शिंदे यांच्यावर अंबाजोगाई येथील रूग्णालयात उपचार सुरू असून अद्याप घटनेचा गुन्हा दाखल झाला आहे. दरम्यान, आरोपींना शोधण्यासाठी पोलिसांचे पथक रवाना झाले असल्याची माहिती पोलिस सुत्रांनी दिली. या घटनेमुळे शहरात खळबळ उडाली आहे. परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जुन्या वादातून हा प्रकार घडला असावा अशी चर्चा येथे आहे..तर, शिंदे यांच्या मुलाच्या वादातून ही घटना घडल्याची माहिती पुढे आली आहे. सायंकाळी या घटनेची माहिती कळताच शिवसेनेच्या नेत्यांनी तसेच कार्यकर्त्यांनी शिवाजी शिंदे यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. शिंदे यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती रूग्णालयाच्या सुत्रांनी दिली.