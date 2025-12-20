Food Poisoning: सहलीत विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा; ३० विद्यार्थ्यांसह २ शिक्षकांना उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये भरती

पारनेर, बजाजनगर : रांजणगाव (ता. गंगापूर) येथील यशवंतराव चव्हाण माध्यमिक विद्यालयाची सहल कोकण दर्शनासाठी गेली होती. दरम्यान, गुरुवारी (ता. १८) रायगड येथे जेवण करून परतीचा प्रवास करत असताना रात्री दीडच्या सुमारास विद्यार्थ्यांना मळमळ, जुलाब आणि उलट्यांचा त्रास होऊ लागला..प्रवासादरम्यान ३० विद्यार्थी आणि २ शिक्षकांना सुपे (ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) येथील हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी भरती करण्यात आले होते. उपचारानंतर शुक्रवारी (ता. १९) सायंकाळी त्यांना सुटी देण्यात आली..सहलीत या विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी रायगड येथील हॉटेल समर्थ येथे त्यांनी मुक्काम केला. सकाळी रायगड सर केला. त्यानंतर दुपारी खाली आल्यावर जेवण करून ते परतीच्या प्रवासाला निघाले. प्रवासादरम्यान काही विद्यार्थी व शिक्षकांना पोटात दुखणे, मळमळ, चक्कर येणे, तर काहींना उलटी आणि जुलाबाचा त्रास होऊ लागला..प्रवासादरम्यान पारनेर तालुक्यातील सुपे येथे आल्यानंतर चालक महेश उगले यांनी प्रसंगावधान राखत बस निरामय हॉस्पिटल येथे आणली. त्या ठिकाणी विद्यार्थी आणि शिक्षकांना हॉस्पिटलमध्ये भरती केले. यावेळी ३० विद्यार्थी व दोन शिक्षकांना त्रास होत होता. यातील एक विद्यार्थिनी व एका शिक्षकास अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले होते. रात्रभर पाच ते सहा डॉक्टर व इतर सहकारी अशा २५ ते ३० कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांवर उपचार केले..बडुगे यांची दमबाजीमुख्याध्यापक अप्पाराव रामदास बडुगे यांना विचारले असता त्यांनी ‘‘कोणाला त्रास झाला नाही. आम्ही कोठेच दवाखान्यात गेलो नाही,’’ असे सांगितले. नंतर मात्र एक मुलगी व एक शिक्षक यांना थोडासा त्रास झाला होता. तुम्हाला कोणीतरी खोटे सांगितले आहे. आम्ही कुणालाही ॲडमिट केले नाही, अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. याशिवाय विद्यार्थ्यांनाही घरी काही सांगू नका, अशा प्रकारची दमबाजी केली असल्याचा आरोप होत आहे..Exam: छत्रपती संभाजीनगर एमसीए’च्या पेपरला मुकताच ढसाढसा रडल्या विद्यार्थिनी; साई इन्स्टिट्यूटने केला परीक्षेचा खेळ, नेमकं काय घडलं?.तीस विद्यार्थी व दोन शिक्षक यांच्यावर आम्ही रात्रभर उपचार केले. आमच्या सहा डॉक्टरांसह २० कर्मचारी रात्रभर जागे आहोत. सर्व औषधे आम्ही स्वतःची वापरली. केवळ सौजन्य व हे विद्यार्थी आहेत, याचा विचार करून आम्ही फक्त औषधे व इतर खर्च म्हणून थोड्या प्रमाणात बिल घेतले आहे.- डॉ. विजय जगताप, निरामय हॉस्पिटल, सुपे, ता. पारनेर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.