छत्रपती संभाजीनगर

Biometric Attendance: अध्यापकांना बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची; देशभरातील फार्मसी संस्थांसाठी ‘पीसीआय’चे निर्देश

PCI Makes Biometric Attendance Mandatory for Pharmacy Staff: फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने (पीसीआय) देशभरातील मान्यताप्राप्त फार्मसी संस्थांना आधार-सक्षम बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली (आधार अनेबल्ड बायोमॅट्रिक अटेंडन्स सिस्टम-एईबीएएस) ३१ डिसेंबरपूर्वी नोंदणी व कार्यान्वित करण्याचे अंतिम निर्देश दिले आहेत.
Biometric Attendance

Biometric Attendance

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने (पीसीआय) देशभरातील मान्यताप्राप्त फार्मसी संस्थांना आधार-सक्षम बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली (आधार अनेबल्ड बायोमॅट्रिक अटेंडन्स सिस्टम-एईबीएएस) ३१ डिसेंबरपूर्वी नोंदणी व कार्यान्वित करण्याचे अंतिम निर्देश दिले आहेत. या शैक्षणिक वर्षात औषधनिर्माणशास्त्रच्या सर्व अध्यापकांना बायोमॅट्रिक हजेरी सक्तीची असणार आहे.

Loading content, please wait...
teacher
Pharmacy
digital
Attendance
College

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com