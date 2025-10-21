Biometric Attendance: अध्यापकांना बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची; देशभरातील फार्मसी संस्थांसाठी ‘पीसीआय’चे निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर : फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने (पीसीआय) देशभरातील मान्यताप्राप्त फार्मसी संस्थांना आधार-सक्षम बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली (आधार अनेबल्ड बायोमॅट्रिक अटेंडन्स सिस्टम-एईबीएएस) ३१ डिसेंबरपूर्वी नोंदणी व कार्यान्वित करण्याचे अंतिम निर्देश दिले आहेत. या शैक्षणिक वर्षात औषधनिर्माणशास्त्रच्या सर्व अध्यापकांना बायोमॅट्रिक हजेरी सक्तीची असणार आहे..प्रवेश आणि थेट परीक्षा असे प्रकार काही महाविद्यालयांत उघड झाल्याने पीसीआयकडून गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी निर्बंध आणले जात आहेत. राज्यातील ८९ फार्मसी संस्थांवरील प्रवेशबंदी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कायम ठेवण्याचा निर्णय नुकताच फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने (पीसीआय) जाहीर केला..राज्य शासनानेही गैरप्रकाराची तपासणी करून केलेल्या कार्यवाहीला पीसीआयने सकारात्मकता दाखविली होती. यात ७१ डी.फार्मसी आणि १८ बी.फार्मसी संस्थांचा समावेश आहे. दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, सर्व मान्यताप्राप्त संस्थांनी एईबीएएस प्रणाली लागू करणे बंधनकारक आहे. यासाठी संस्थांनी पीसीआयच्या केंद्रीकृत पोर्टलवर संस्थेची व सर्व अध्यापकांची नोंदणी करून उपकरणे स्थापित करण्याचे निर्देश शुक्रवारी (ता. १७) पीसीआयने दिले आहेत..थेट पीसीआयला रिपोर्टिंगपीसीआयने स्पष्ट केले आहे, की मंजूर एईबीएएस उपकरणे विकत घेऊन ‘डिजी-फार्म्ड’ पोर्टलवर त्याची नोंद करावी. सर्व शिक्षकांचे ऑनबोर्डिंग पूर्ण करावे. नोडल लॉगिनद्वारे उपकरणांची नोंदणी ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत आहे. तांत्रिक अडचणींसाठी संस्थांनी पीसीआयच्या पोर्टलवर तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Pharmacy Admissions Ban: राज्यातील ८९ फार्मसी महाविद्यालयांत प्रवेशबंदी, मानकांची पूर्तता न केल्याने बडगा!....तर ‘नॉन-कम्प्लायंट’ज्या संस्था ही प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांचे २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षासाठीचे सॅण्डर्ड इन्स्फेक्शन फॉर्म (एसआयएफ) विचारात घेतले जाणार नाहीत. अपूर्ण नोंदणी, उपकरणांतील त्रुटी किंवा शिक्षकांचे ऑनबोर्डिंग न झाल्यास संस्था ‘नॉन-कम्प्लायंट’ म्हणून गणल्या जातील, असे पीसीआयचे नोंदणी अधिकारी अनिल मित्तल यांनी कळविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.