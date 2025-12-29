छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News : प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा कळस! मृत शिक्षकांना निवडणूक ड्यूटी; बदली, बीएलओ शिक्षकांनाही आदेश

महापालिका प्रशासनाने चक्क दिवंगत शिक्षकांना निवडणुकीचे काम सोपविल्याचा प्रकार आला उघडकीस.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - महापालिका निवडणूक सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लागली आहे. याच तयारीचा भाग म्हणून निवडणूक कामासाठी मनुष्यबळ नियुक्त करण्यात आले आहे.

