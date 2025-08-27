BAMU: चार महिन्यांची प्रतीक्षा संपली; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना मिळाला मे महिन्याचा पगार

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठास कंत्राटी कर्मचारी पुरविणाऱ्या पहिल्या एजन्सीला बाजूला करून दुसऱ्या क्रमांकाच्या सेवा पुरवठादार ‘आस्था स्वयंरोजगार सेवाभावी संस्थे’कडे काम सोपवण्यात आले. त्यामुळे चार महिन्यांपासून वेतनाच्या प्रतीक्षेतील कंत्राटी ४४३ कर्मचाऱ्यांना मंगळवारी (ता. २६) गणेशोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला मे महिन्याचे थकीत वेतन अदा करण्यात आल्याने कर्मचारी सुखावले. दरम्यान, विद्यापीठाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचेही वेतन झाले. .कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पगाराचा प्रश्न ‘सकाळ’ने समोर आणला होता. विद्यापीठाने महाराणा लेबर अँड सेक्युरिटी एजन्सीला २५ ऑक्टोबर २०२४ ला रोजंदारी कर्मचारी पुरविण्याचे कंत्राट दिले. यानुसार विद्यापीठास कुशल व अकुशल असे एकूण ४८४ कंत्राटी कर्मचारी पुरविण्याचा करार करण्यात आला. .संबंधित कंत्राटदाराने दर महिन्याच्या सात तारखेला कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर वेतन जमा करून नंतर विद्यापीठाकडे देयक सादर करणे, कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि जीएसटीची रक्कम भरणेही बंधनकारक होते. ती थकवण्यात आल्याने कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली. त्यात कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनीही संयुक्त बैठक घेत पुन्हा एक संधी देण्यात आली. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर बनला होता. अखेर विद्यापीठाच्या खरेदी समितीने निविदा प्रक्रियेत दुसऱ्या क्रमांकाच्या सेवा पुरवठादाराकडे आस्था स्वयंरोजगार सेवाभावी संस्थेस जबाबदारी सोपवत कर्मचाऱ्यांच्या थकलेल्या पगाराचा मार्ग मोकळा केला..आणखी दोन पगार ३० ऑगस्टपूर्वीमे, जून, जुलै महिन्यांचा पगार थकला होता. त्यापैकी मे महिन्याचा पगार मंगळवारी (ता. २६) झाला. तर, दोन दिवसांत एक महिन्याचे तर ३० ऑगस्टपूर्वी तिसरा थकीत पगारही कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनाने नियोजन केले असल्याचे भीमशक्ती रोजंदारी कर्मचारी संघटनेचे किरणराज पंडित यांनी सांगितले. भीमशक्ती रोजंदारी कर्मचारी संघटनेने यासंबंधी कामगार आयुक्तांसह विविध पातळ्यांवर लढा दिला. त्याला यश आले..Chh. Sambhajinagar: निमोणे भावंडांना आईने पुरवली शस्त्रे; सिडकोतील प्रमोद पाडसवान खून प्रकरण, पोलिसांकडून शोध मोहीम .खरेदी समितीत निर्णय झाल्यानुसार आता दुसऱ्या क्रमांकाच्या सेवा पुरवठादाराकडे काम सोपवण्यात आले. एक पगार मंगळवारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला. दुसरा पगार गुरुवारी होईल तर ३० ऑगस्टपूर्वी तिसरे वेतनही कर्मचाऱ्यांना अदा करण्याचे नियोजन आहे. तर पहिल्या नेमलेल्या सेवा पुरवठादारासंबंधी पुढील खरेदी समितीत निर्णय होणार आहे.डॉ. प्रशांत अमृतकर, कुलसचिव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.