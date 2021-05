औरंगाबादेत पेट्रोल शंभरी पार, डिझेल ९२ रुपये

औरंगाबाद : दोन मे रोजी पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दररोज पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढत आहेत. औरंगाबादेत ( Petrol And Diesel Price In Aurangabad) आज मंगळवारी (ता.१८) पेट्रोलने (Petrol Price) शंभरी पार केली आहे. आताचा दर १०० रुपये ४३ पैसे प्रतिलिटर इतका झाला आहे. तसेच डिझेल ग्राहकांना ९२ रुपयांना मिळत आहे, याबाबत औरंगाबाद जिल्हा पेट्रोल, डिझेल डिलर्स असोसिएशनचे सचिव अखिल अब्बास (Aqeel Abbas) यांनी माहिती दिली आहे. (Petrol Price Crossed 100 In Aurangabad, Diesel By 92 Rupees)

या दरवाढीचा फटका सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार आहे. कारण किराणामाल, पालेभाज्या, प्रवासभाडे आदींना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. काही वर्षांपूर्वी भारत सरकारने पेट्रोल कंपन्यांवर इंधन दर ठरवण्याचा अधिकार दिला होता. त्यामुळे पेट्रोल कंपन्या दररोज दरवाढ करताना दिसत आहेत.