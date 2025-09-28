छत्रपती संभाजीनगर : तांत्रिक शिक्षण विभागाने बी.फार्मसी, डी.फार्म या अभ्यासक्रमांसाठी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील कॅप फेरीसाठी प्रवर्गनिहाय जागा वाटप शनिवारी (ता. २७) जाहीर झाले. उमेदवारांना २८ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत ऑनलाइन पर्याय अर्ज भरून ते निश्चितीसाठी मुदत देण्यात आली आहे..फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून नव्या महाविद्यालयांच्या मान्यता व जुन्या महाविद्यालयांच्या व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया यंदाही रेंगाळली. त्यामुळे यावर्षीही सर्व शाखांच्या प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून अद्याप फार्मसी प्रवेश सुरू होऊ शकले नाहीत. .१४ सप्टेंबर रोजी गुणवत्ता यादी जाहीर होऊनही अद्याप जागा वाटप झाले नव्हते. त्यानंतर वेळापत्रक जाहीर झाले. पहिल्या फेरीसाठी प्राथमिक निवड यादीसाठी रविवारपासून पर्याय भरण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे..३ ऑक्टोबरला प्रवेश फेरी-एकची प्राथमिक जागावाटप यादी जाहीर होईल. जागा मिळालेल्या उमेदवारांना ४ ते ६ ऑक्टोबर दुपारी तीनपर्यंत जागा स्वीकृती शुल्क भरता येणार आहे. संस्थेत कागदपत्रे जमा करून प्रवेश निश्चितीसाठी ६ ऑक्टोबर संध्याकाळी पाचपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे..B.Pharmacy CAP 2025: सीट मॅट्रिक्स जाहीर होणार उद्या; अखेर बी.फार्मसीच्या प्रवेश फेऱ्यांचे वेळापत्रक जाहीर.प्रवेश फेरी-२ साठी रिक्त जागांची यादी ७ ऑक्टोबरला जाहीर होईल. उमेदवारांना ८ ते १० ऑक्टोबरदरम्यान पर्याय अर्ज भरून निश्चिती करता येईल. १३ ऑक्टोबरला फेरी-२ ची प्राथमिक जागावाटप यादी जाहीर होईल. जागा मिळालेल्या उमेदवारांना १४ ते १६ ऑक्टोबर दुपारी ३ पर्यंत फी भरून जागा स्वीकारता येईल, तर संस्थेत प्रवेश निश्चितीसाठी १६ ऑक्टोबरला सायंकाळी ५ पर्यंत हजर राहावे लागेल. यानंतर प्रवेश फेरी-३ साठी रिक्त जागांची यादी १७ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.