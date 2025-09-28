छत्रपती संभाजीनगर

B Pharmacy Admission: बी.फार्मसी’साठी आजपासून नोंदवता येणार पर्याय; मिशन ॲडमिशन, ३० सप्टेंबरपर्यंत पर्याय अर्ज निश्‍चितीसाठी मुदत

छत्रपती संभाजीनगर : तांत्रिक शिक्षण विभागाने बी.फार्मसी, डी.फार्म या अभ्यासक्रमांसाठी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील कॅप फेरीसाठी प्रवर्गनिहाय जागा वाटप शनिवारी (ता. २७) जाहीर झाले. उमेदवारांना २८ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत ऑनलाइन पर्याय अर्ज भरून ते निश्‍चितीसाठी मुदत देण्यात आली आहे.

