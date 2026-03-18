Chhatrapati Sambhajinagar Biogas Project:फुलंब्रीत बायोगॅसचा चमत्कार; गॅसटंचाईवर मात करत शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा

फुलंब्री: आखातातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंधनपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, त्याचे पडसाद देशभरातील गॅसपुरवठ्यावरही उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत तालुक्यात सेंद्रिय बायोगॅस प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरताना दिसत आहे. तालुक्यात सध्या ७७ बायोगॅस प्रकल्प सुस्थितीत सुरू असून, या प्रकल्पांमुळे अनेक कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी लागणारा गॅस घरच्या घरी उपलब्ध होत आहे..ग्रामीण भागात सहज उपलब्ध होणारे जनावरांचे शेण, शेतीतील सेंद्रिय अवशेष तसेच घरगुती कचरा यापासून बायोगॅसची निर्मिती केली जाते. या प्रक्रियेमुळे स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा मिळते. तसेच या प्रक्रियेनंतर उरलेले अवशेष उत्तम सेंद्रिय खत म्हणून वापरता येत असल्याने शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा मिळत आहे. त्यामुळे गॅसच्या वाढत्या किमती आणि संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर बायोगॅस हा प्रभावी पर्याय ठरत आहे. फुलंब्री तालुक्यात अनेक शेतकऱ्यांनी बायोगॅस प्रकल्प उभारले असून, त्यामुळे घरगुती गॅसचा खर्च कमी झाला आहे. .बायोगॅसचा वापर स्वयंपाकासाठी तसेच शेतीसाठी सेंद्रिय खत मिळविण्यासाठी होत असल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्याही सक्षम होत आहेत. दरम्यान, तीन घनमीटर क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी साधारणपणे ५० हजार रुपयांचा खर्च येतो. या प्रकल्पासाठी जिल्हा परिषद सेसमधून सुमारे १० हजार रुपये, तर केंद्र सरकारकडून १४ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते..मात्र, सध्याच्या वाढत्या बांधकाम खर्चाच्या तुलनेत हे अनुदान अपुरे असल्याचे लाभार्थींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकारने या अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणीही होत आहे.." तालुक्यात सध्या ७७ सेंद्रिय बायोगॅस पूर्ववत सुरू आहे. बायोगॅस प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून चौदा, तर राज्य शासनाच्या जिल्हा परिषद सेसमधून दहा हजार असे अनुदान दिले जाते. त्यामुळे आता ग्रामीण भागात सेंद्रिय बायोगॅसचा कल वाढत आहे."- राम बेंबरे, कृषी अधिकारी, पं.स., फुलंब्रीग्रामीण भागात बायोगॅसने दिलासासध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहेत. या परिस्थितीत ग्रामीण भागात उभारलेले बायोगॅस प्लांट कुटुंबांसाठी ऊर्जेचा सुरक्षित आणि परवडणारा पर्याय ठरत आहे.