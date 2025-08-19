छत्रपती संभाजीनगर

Phulambri Dam: फुलंब्री प्रकल्प ओव्हरफ्लो; सतत पावसामुळे शेतकऱ्यांना खरिप व रब्बीसाठी मुबलक सिंचनाची हमी मिळाली

Irrigation Relief:शहरासह तालुक्याची जीवनरेषा मानल्या जाणाऱ्या फुलंब्री मध्यम प्रकल्पात शंभर टक्के पाणीसाठा झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. सततच्या पावसामुळे धरण भरल्याने खरीप पिकांबरोबर रब्बी हंगामासाठीही पाण्याची हमी मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Phulambri Dam
Phulambri Damsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

water
Farmer
dam
Security
cotton

