Phulambri Dam: फुलंब्री प्रकल्प ओव्हरफ्लो; सतत पावसामुळे शेतकऱ्यांना खरिप व रब्बीसाठी मुबलक सिंचनाची हमी मिळाली

फुलंब्री : शहरासह तालुक्याची जीवनरेषा मानल्या जाणाऱ्या फुलंब्री मध्यम प्रकल्पात शंभर टक्के पाणीसाठा झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. सततच्या पावसामुळे धरण भरल्याने खरीप पिकांबरोबर रब्बी हंगामासाठीही पाण्याची हमी मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..फुलंब्री तालुक्यात पाण्याच्या मुबलक साठ्यामुळे खरिपातील कपाशी, सोयाबीन, मका; तसेच रब्बीतील गहू, हरभरा व मका या पिकांना यंदा पुरेशा सिंचनाची सोय होणार आहे. धरण ओव्हरफ्लो झाल्याने परिसरातील नद्या-नालेदेखील पाण्याने खचाखच भरले आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार असून, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध होणार आहे..यामुळे तालुक्यातील शेती उत्पादनात मोठी वाढ होईल, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करू लागले आहे. शहराला लागून असलेला मध्यम प्रकल्प भरल्याने फुलंब्री शहरासह परिसरातील गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही मिटला असून, नागरिक आणि शेतकरी या दोन्ही वर्गांत आनंदाचे वातावरण आहे..सांजुळ प्रकल्पही तुडूंबसांजूळ व फुलंब्री धरण पूर्ण क्षमतेने भरून ओव्हरफ्लो झाले आहेत. हे दोन्ही धरण भरल्याने तालुक्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सिंचन विहिरी ओसंडून वाहू लागल्या आहेत. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही आता मिटला आहे..Chh. Sambhajinagar: पुरातील सात पर्यटक सुखरूप; वेताळवाडीतील ग्रामस्थांनी नदीत उडी मारून दाखवली तत्परता.चाळीस गावे येणार सिंचनाखालीफुलंब्री शहराला लागून असणारा मध्यम प्रकल्प आणि सांजुळ प्रकल्प या दोन्ही प्रकल्पांवर सुमारे ४० गावांची धुरा आहे. या भागातील २५ हजार हेक्टर क्षेत्र हे सिंचनाखाली येणार आहे. त्याचबरोबर ४० गावांतील पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरींनादेखील पाणी आले आहे. त्यामुळे चाळीस गावांच्या शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी सिंचनाची सुविधा झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.