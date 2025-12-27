छत्रपती संभाजीनगर

Phulambri Housing Scheme : आधार पडताळणी अडकल्याने १११ लाभार्थ्यांचे घरकुल रखडले; निवाऱ्याची चिंता कायम!

Aadhaar Issue: आधार पडताळणीतील तांत्रिक अडचणींमुळे फुलंब्री तालुक्यातील १११ लाभार्थ्यांचे घरकुल प्रलंबित आहे. कागदोपत्री मंजुरी असूनही प्रत्यक्ष लाभ न मिळाल्याने गरजू कुटुंबांची निवाऱ्याची चिंता वाढली आहे.
111 Approved Beneficiaries Await Final Clearance in Phulambri

111 Approved Beneficiaries Await Final Clearance in Phulambri

Sakal

नवनाथ इधाटे पाटील
Updated on

फुलंब्री : सन २०२४-२५ व २०२५-२६ या कालावधीत तालुक्यासाठी एकूण ९६०९ घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी ९४९९ लाभार्थ्यांना मंजुरी दिली गेली आहे. मात्र उर्वरित लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेट नसल्यामुळे किंवा प्रणालीतील त्रुटीमुळे आधार पडताळणी होत नसल्याने १११ लाभार्थ्यांचे घरकुल प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न अधूरे राहिले आहे.

Loading content, please wait...
Marathwada
Aadhaar Card
Pradhanmantri Awas Yojana
delay work
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com