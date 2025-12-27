Phulambri Housing Scheme : आधार पडताळणी अडकल्याने १११ लाभार्थ्यांचे घरकुल रखडले; निवाऱ्याची चिंता कायम!

फुलंब्री : सन २०२४-२५ व २०२५-२६ या कालावधीत तालुक्यासाठी एकूण ९६०९ घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी ९४९९ लाभार्थ्यांना मंजुरी दिली गेली आहे. मात्र उर्वरित लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेट नसल्यामुळे किंवा प्रणालीतील त्रुटीमुळे आधार पडताळणी होत नसल्याने १११ लाभार्थ्यांचे घरकुल प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न अधूरे राहिले आहे..फुलंब्री तालुक्यात घरकुल बांधकाम लाभार्थ्यांनी आधार कार्डसह आवश्यक कागदपत्रे पंचायत समिती कार्यालयात जमा केली असून अधिकारी व कर्मचारीही ऑनलाइन वेरिफिकेशनसाठी प्रणालीत माहिती भरलेली आहे. मात्र मागील गेल्या दहा महिन्यांपासून ऑनलाइन पडताळणी पूर्ण होत नसल्याने लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी अडचण निर्माण होऊ लागली आहे. या परिस्थितीमुळे अनेक गरजू कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे. कच्च्या घरात किंवा भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या लाभार्थ्यांना पावसाळा, थंडी आणि उकाड्यात सुरक्षित निवाऱ्याअभावी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. .वाहतूक कोंडी, अपुरा पाणीपुरवठा आणि कचऱ्याच्या समस्यांमुळे नागरिक त्रस्त.पंचायत समिती प्रशासनाकडून लाभार्थ्यांना आपले अपडेटेड आधार कार्ड तातडीने पंचायत समिती कार्यालयातील घरकुल कक्षात जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, आधार सीडींग पूर्ण झाल्यानंतरच घरकुलास अंतिम मंजुरी देता येईल व प्रत्यक्ष योजनेचा लाभ मिळू शकेल. त्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांचे घरकुल मंजूर आहे परंतु आधार प्रमाणीकरण झालेलं नाही अशा लाभार्थ्यांनी अद्यावत आधार कार्ड पंचायत समिती कार्यालयातील घरकुल विभागात जमा करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..घरकुल मंजूर असूनही निवाऱ्याची चिंता कायम स्थानिक नागरिक व लाभार्थी प्रशासनाकडे तांत्रिक अडचणी लवकर दूर करून न्याय मिळविण्याची मागणी करत आहेत. अन्यथा, कागदोपत्री मंजुरी असूनही प्रत्यक्षात घरकुल न मिळाल्याने फुलंब्रीतील अनेक कुटुंबांची ‘निवाऱ्याची चिंता’ कायम राहणार आहे..फुलंब्री तालुक्यातील 9,499 लाभार्थ्यांना आतापर्यंत घरकुल मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. मात्र, उर्वरित 110 लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड अद्यावत (Updated) नसल्यामुळे आधार सीडींग होत नाही. आधार सीडींग पूर्ण न झाल्याने संबंधित लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरी देता येत नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी अद्ययावत आधार कार्ड घरकुल कक्षात तात्काळ जमा करावे.— सुदेश रोकडे, जिल्हा प्रोग्रामर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, छत्रपती संभाजीनगर.अरुंद रस्ते, अपुरे पाणी अन् अनधिकृत बांधकामे.आधार पडताळणी होत नसलेले ग्रामपंचायत निहाय लाभार्थी आळंद - 8, बाभुळगाव - खु. - 1, बाभुळगाव तरटे - 1, बिल्डा - 1, गेवराई गुंगी - 1, गेवराई पायगा - 1, कान्हेगाव - 1, खामगाव - 2, किनगाव - 5, लेहा जहागीर - 13, महालकिन्होळा - 4, मुर्शिदाबादवाडी - 1, नायगाव - 1, निधोणा - 1, निमखेडा - 1, पाल - 5, पाथरी - 9, पिंपळगाव गंगदेव - 2, पिंपळगाव वळण - 1, पिंपरी सताळा - 2, पिरबावडा - 8, रिधोरा - 1, साताळा - बु. - 1, शेलगाव - खु. - 2, शेरुडी - खु. - 4, शेवता - खु. - 2, सुलतानवाडी - 8, टाकळी कोलते - 2, तळेगाव - 5, उमरावती - 5, वडोद बाजार - 9, वाघोळा - 2, वावना - 1एकूण लाभार्थी : 111.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.