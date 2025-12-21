Phulambri Nagar Panchayat Election Result: फुलंब्रीत भाजपला मोठा धक्का; नगरपंचायत निवडणुकीत राजेंद्र ठोंबरेचा दणदणीत विजय

फुलंब्री : फुलंब्री नगरपंचायत निवडणुकीत यंदा मतदारांनी स्पष्ट कौल देत महाविकास आघाडीच्या राजेंद्र ठोंबरे यांच्या पारड्यात विजय घातला आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी झालेल्या थेट लढतीत राजेंद्र ठोंबरे यांनी आपल्या प्रतिस्पर्धी भाजपचे सुहास शिरसाठ यांचा तब्बल १७९७ मतांनी पराभव करत नगराध्यक्षपदी दिमाखात विराजमान झाले आहेत..२०१७ च्या नगरपंचायत निवडणुकीत केवळ १९० मतांनी पराभव पत्करावा लागलेला राजेंद्र ठोंबरे यांच्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची होती. त्या पराभवाची सल मनात ठेवत त्यांनी यावेळी जोरदार तयारी, व्यापक संपर्क आणि संघटित प्रचाराच्या जोरावर मतदारांचा विश्वास संपादन केला. त्याचाच परिणाम म्हणून २०२५ च्या नगरपंचायत निवडणुकीत त्यांनी मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवत आठ वर्षांपूर्वीच्या पराभवाचा वचपा काढला आहे..Nagar Parishad Election Result : शिरोळमध्ये विद्यमान आमदारांना तगडा झटका, यड्रावकर–माने गटाची सत्ता संपुष्टात, मुरगूड–कागल–गडहिंग्लजमध्ये आघाड्यांचे वर्चस्व.नगरपंचायत निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजेंद्र ठोंबरे यांना ८२१४ मते मिळाली, तर भाजपचे उमेदवार सुहास शिरसाठ यांना ६४१७ मते मिळाली. दोन्ही उमेदवारांमधील मतांचे अंतर तब्बल १७९७ इतके असल्याने हा विजय एकतर्फी ठरला असल्याचे बोलले जात आहे..नगराध्यक्ष पदासोबतच नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीतही महाविकास आघाडीने वर्चस्व सिद्ध केले आहे. एकूण १७ नगरसेवकांच्या जागांपैकी महाविकास आघाडीला सर्वाधिक १२ जागा मिळाल्या आहेत. याउलट भाजपला केवळ ५ जागांवर समाधान मानावे लागले, त्यामुळे ही निवडणूक भाजपसाठी मोठा राजकीय धक्का मानली जात आहे..या निकालानंतर फुलंब्री शहरात महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. ठिकठिकाणी जल्लोष, फटाके फोडून आणि गुलाल उधळत विजय साजरा करण्यात आला..Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 Live: भाजपा हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष, आम्ही जनतेचे आभार मानतो - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.• विजयाचे श्रेय मतदार व कार्यकर्त्याला •राजेंद्र ठोंबरे यांनी विजयाचे श्रेय मतदारांबरोबरच कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि महाविकास आघाडीच्या एकजुटीला दिले. दरम्यान, या निकालामुळे फुलंब्रीच्या स्थानिक राजकारणात नवे समीकरण तयार झाले असून आगामी काळात नगरपंचायत कारभारावर महाविकास आघाडीचे पूर्ण नियंत्रण राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.