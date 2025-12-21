छत्रपती संभाजीनगर

Phulambri Nagar Panchayat Election Result: फुलंब्रीत भाजपला मोठा धक्का; नगरपंचायत निवडणुकीत राजेंद्र ठोंबरेचा दणदणीत विजय

BJP Suffers Major Setback in Direct Mayoral Contest: फुलंब्री नगरपंचायत निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे राजेंद्र ठोंबरे यांनी १७९७ मतांनी दणदणीत विजय मिळवला. या निकालामुळे भाजपला मोठा राजकीय धक्का बसला असून नगरपंचायतीवर महाविकास आघाडीचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे.
नवनाथ इधाटे
फुलंब्री : फुलंब्री नगरपंचायत निवडणुकीत यंदा मतदारांनी स्पष्ट कौल देत महाविकास आघाडीच्या राजेंद्र ठोंबरे यांच्या पारड्यात विजय घातला आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी झालेल्या थेट लढतीत राजेंद्र ठोंबरे यांनी आपल्या प्रतिस्पर्धी भाजपचे सुहास शिरसाठ यांचा तब्बल १७९७ मतांनी पराभव करत नगराध्यक्षपदी दिमाखात विराजमान झाले आहेत.

