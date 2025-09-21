Sarpanch Protest: फुलंब्री तालुक्यातील राजनगाव-पिरबावडा रस्ता चिखलात हरवला; सरपंच मंगेश साबळे यांनी पाण्यात बसून आंदोलन

फुलंब्री : फुलंब्री तालुक्यातील राजनगाव ते पिरबावडा हा शेतवस्तीवरून येणाऱ्या या मुख्य रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून संपूर्ण रस्ता चिखलात हरवला आहे. सदरील रस्ता जिल्हा परिषदेच्या मालकीचा असून मोठ्या पावसामुळे रस्त्यावर पाणी व चिखल साचून खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. या रस्त्याची दुरवस्था लक्षात घेऊन गेवराई पायगाचे सरपंच मंगेश साबळे यांनी पाण्यात बसून शनिवारी (ता.२०) आंदोलन करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले..तालुक्यातील राजनगाव ते पिरबावडा हा रस्ता शाळकरी विद्यार्थी, शेतकरी, दैनंदिन प्रवासी आणि वाहतूक करणाऱ्यांसाठी शेतवस्तीवरून येणारा मुख्य मार्ग आहे. मात्र गेल्या काही वर्षापासून या रस्त्याच्या दुरुस्तीची कोणतीही उपाययोजना न झाल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. चिखल व पाण्यामुळे वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असून आहे..विशेष म्हणजे या रस्त्यावरून दररोज सुमारे २२ शाळकरी विद्यार्थी शाळा गाठतात. पायात चिखल, हातात शाळेच्या पिशव्या घेऊन ते रोज शाळेत जाण्याचे धाडस करतात. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होत असून, पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.या आंदोलनात ग्रामस्थ व शाळकरी विद्यार्थी यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. .या मार्गाची तातडीने दुरुस्ती करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अन्यथा मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अंकित यांनी दूरध्वनीवर घटनास्थलाची माहिती घेऊन लवकरच कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..Road Damage: छत्रपती संभाजीनगर येथील सरपंच साबळे यांचे चिखलात लोळून आंदोलन; रस्त्याच्या दुरवस्थेवर अनोखा निषेध.ग्रामस्थांनी व ग्रामपंचायतीने अनेक वेळा प्रशासनाकडे रस्त्याच्या दुरुस्तीची मागणी केली, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे. लवकरच रस्ता दुरुस्तीची कामे सुरू न झाल्यास आम्ही तीव्र आंदोलन छेडू.- मंगेश साबळे, सरपंच गेवराई पायगा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.