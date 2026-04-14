Chhatrapati Sambhajinagar: आता उड्डाणपूलच हवा!; वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी फुलंब्रीकरांची आग्रही भूमिका

फुलंब्री: शहराच्या झपाट्याने होत असलेल्या विस्तारामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून उड्डाणपूल उभारण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावरील नगरपंचायत बस स्थानक ते जुने कोर्ट हा परिसर वाढत्या वर्दळीमुळे 'हॉटस्पॉट' ठरत आहे..या मार्गावर बाजारपेठ, शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय कार्यालये असल्याने दिवसभर वाहनांची मोठी वर्दळ असते. सकाळी व सायंकाळी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असल्याने रुग्णवाहिका, शालेय बसेस यांसारख्या आपत्कालीन सेवांनाही तासनतास अडकून पडावे लागते. यामुळे इंधनाचा अपव्यय आणि मानसिक तणाव वाढत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक व्यापारी, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी प्रशासनाकडे उड्डाणपुलाची मागणी केली आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: फुलंब्रीत वाहतुकीचा महाखोळंबा ; बेशिस्त चालक, पार्किंगमुळे महामार्गावर दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा.भविष्यातील गरजा लक्षात घेता पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे अत्यावश्यक असून, तात्पुरत्या मलमपट्टीऐवजी दीर्घकालीन नियोजनाची गरज आहे, असा सूर उमटत आहे."फुलंब्री शहरातील वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी शासनाने फुलंब्री ते खुलताबाद आणि फुलंब्री ते सिल्लोड असा बायपास रोड तयार केल्यास वाहतूक कोंडी कमी होईल. परिणामी खुलताबाद व सिल्लोड या दोन्ही तालुक्यांत ऐतिहासिक स्थळे असल्याने त्याचा फायदा देखील होऊ शकतो."-राजेंद्र ठोंबरे, नगराध्यक्ष, फुलंब्री."कोंडी टाळण्यासाठी अनेक वर्षांपासून बायपास रस्त्याची मागणी होत आहे. परंतु बायपास रस्ता करण्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याने भविष्यात नागरिक रस्त्यावर उतरू शकतात. त्यामुळे बायपास झाल्यास वाहतूक कोंडी कमी होईल."- संदीप बोरसे, संचालक, दूध संघ."पूर्वी मंजूर असलेला आणि आता रद्द झालेला बायपास व्हावा यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यानंतर संबंधित विभागाशी देखील एक बैठक पवार यांच्यासोबत झाली होती. आता हा प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित आहे प्रशासनाने याला मंजुरी देऊन बायपास मार्गी लावावा."- नितीन देशमुख, जिल्हा उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस."महात्मा फुले चौक, नगरपंचायत परिसर व बस स्थानक परिसरात सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी बायपास किंवा उड्डाणपूल अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी आम्ही देखील पाठपुरावा प्रशासनाकडे करणार आहोत."- उत्तम ढोके, शहराध्यक्ष, भाजप"महात्मा फुले चौकात सातत्याने वाहतूक कोंडी होत असते. हे टाळण्यासाठी पोलिसही प्रयत्नशील आहे. मात्र बायपास रस्ता झाल्यास वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटू शकतो."-संजय सहाने,पोलिस निरीक्षक फुलंब्री.