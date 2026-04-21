Chhatrapati Sambhajinagar: फुलंब्री शहरात ‘स्लो ट्रॅफिक झोन’; बेशिस्त पार्किंग, नियोजनाअभावी खुलताबाद रस्त्यावर कोंडी

फुलंब्री : शहरातील खुलताबाद रस्त्यावर वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत आहे. महात्मा फुले चौक ते देवगिरी कारखाना या दरम्यान उभारण्यात आलेल्या दुभाजकामुळे रस्ता अरुंद झाला असून, त्यात बेशिस्त पार्किंगची भर पडल्याने हा मुख्य मार्ग आता 'स्लो ट्रॅफिक झोन' बनला आहे. 'हा दुभाजक आहे की अडथळा?' असा सवाल उपस्थित होत आहे..महात्मा फुले चौक ते देवगिरी कारखाना हा मार्ग शहराची जीवनवाहिनी समजला जातो. मात्र, चार-पाच वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या दुभाजकामुळे रस्त्याची उपलब्ध रुंदी कमी झाली आहे. यामुळे समोरासमोर येणाऱ्या वाहनांना मार्ग काढणे कठीण होत असून, विशेषतः गर्दीच्या वेळी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात..रस्त्याच्या दुतर्फा होणारी पार्किंग. व्यापाऱ्यांच्या दुकानांसमोर वाहने उभी होत असल्याने रस्त्याचा मोठा भाग व्यापला जातो. उरलेल्या अरुंद जागेतून मार्ग काढताना वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागते..येथून धावणारी अवजड वाहने, ट्रॅक्टर आणि ट्रक यामुळे वाहतुकीवर अतिरिक्त ताण पडत असून, अनेकदा संपूर्ण रस्ता ठप्प होतो. नियोजनाच्या अभावामुळे निर्माण झालेली ही स्थिती सुधारण्यासाठी दुभाजकाची पुनर्रचना करावी, अनधिकृत पार्किंगवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.."महात्मा फुले चौक ते खुलताबाद रस्त्यावरील दुभाजकांमुळे वाहतूक कोंडी व अपघात वाढले आहेत. याचा सविस्तर अहवाल तयार करून तो तातडीने संबंधित विभाग व वरिष्ठ कार्यालयाला कार्यवाहीसाठी पाठवणार आहे."- संजय सहाने, पोलिस निरीक्षक."महात्मा फुले चौक ते देवगिरी कारखाना परिसरातील दुभाजक काढल्यास कोंडी कमी होईल. तसेच, आडनदी ते देवगिरी साखर कारखाना असा बायपास काढल्यास शहरांतर्गत वाहतुकीचा ताण कायमचा दूर होईल."- संदीप बोरसे संचालक, दूध संघ.