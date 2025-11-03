Rabi Crops: फुलंब्रीत खरिपाचा हंगाम वाया; रब्बीचे नियोजनही धोक्यात

फुलंब्री : तालुक्यातील शेलगाव खुर्द व परिसरात गेल्या चार दिवसांपासून अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहे. या सततच्या पावसामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला असताना, आता नव्याने सुरू झालेल्या रब्बी हंगामालाही मोठा फटका बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे..शेलगाव खुर्द येथील शेतकरी आसाराम तुपे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांच्या गट नंबरमधील गव्हाच्या पिकात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. पाण्याचा निचरा न झाल्याने गव्हाचे रोप कुजण्याची शक्यता आहे..‘खरिपात नुकसान झालेच, आता रब्बीतही हाती काही येणार नाही,’ या चिंतेने शेतकरी हतबल झाले आहेत. परिसरातील ओढे, नाले तुडुंब भरून वाहत असल्याने अनेक शेतांमध्ये दलदलीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..शेलगाव खुर्द, वडोद बाजार आणि पिरबावडा महसूल मंडळातील शेतकरी गहू आणि हरभरा पिकांची पेरणी करत असताना हा अडथळा आल्याने उत्पादनावर गंभीर परिणाम होणार आहे..Bhandara Heavy Rain: भंडारा जिल्ह्यात पावसामुळे हाहाकार; खरीप हंगामातील धान पिकाची राखरांगोळी, नुकसानीमुळे बळीराजा संकटात.चार दिवसांपासून शेतात पाणी तुंबले आहे. गव्हाचे रोप कुजायला लागले आहे. खरिपाचा फटक्यातून अजून सावरलो नाही, आणि आता रब्बीतही गव्हाच्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने हाताशी काही राहिले नाही. त्यामुळे शासनाने पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी.- आसाराम तुपे,शेतकरी, शेलगाव खुर्द.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.