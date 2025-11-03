छत्रपती संभाजीनगर

Rabi Crops: फुलंब्रीत खरिपाचा हंगाम वाया; रब्बीचे नियोजनही धोक्यात

Unseasonal Rain Wreaks Havoc in Fulambri Region: फुलंब्री तालुक्यात अवकाळी पावसाचा तडाखा; खरीपानंतर रब्बी हंगामावरही संकट. शेतकरी हताश, गव्हाचे रोप कुजण्याची भीती.
फुलंब्री : तालुक्यातील शेलगाव खुर्द व परिसरात गेल्या चार दिवसांपासून अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहे. या सततच्या पावसामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला असताना, आता नव्याने सुरू झालेल्या रब्बी हंगामालाही मोठा फटका बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

