Chhatrapati Sambhajinagar:‘प्लॅस्टिकमुक्त पैठण’ अद्याप कागदावरच;बाजारपेठ, भाजीमंडई, हॉटेल्समध्ये सर्रास वापर

पैठण: शासनाने प्लॅस्टिक वापरावर निर्बंध लागू करून पाच वर्षे उलटली, तरी शहरात या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. शहरात प्लॅस्टिकचा सर्रास वापर सुरू असल्याने 'प्लॅस्टिकमुक्त शहर' ही संकल्पना कागदावरच उरल्याची टीका नागरिकांमधून होत आहे..प्लॅस्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे शहरात कचऱ्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. गटारे तुंबणे, नाल्या अडणे, दुर्गंधी पसरून आरोग्याच्या समस्या निर्माण होणे अशा समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. डम्पिंग ग्राउंडवर प्लॅस्टिक कचऱ्याचे ढीग साचत असून, त्याची विल्हेवाट लावणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे..आगामी पावसाळ्यात ही परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे. नगरपालिकेने या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.प्रशासनाने आता तरी ठोस आणि सातत्यपूर्ण पावले उचलण्याची गरज आहे, अन्यथा प्लॅस्टिकमुक्तीचा उद्देश केवळ घोषणांपुरताच मर्यादित राहण्याची भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत. शहरातील बाजारपेठ, आठवडे बाजार, किरकोळ दुकाने, भाजीमंडई, हॉटेल्स तसेच फेरीवाल्यांकडून ग्राहकांना अजूनही सर्रास प्लॅस्टिक पिशव्या दिल्या जात आहेत.."नगरपालिकेचे स्वच्छता विभागाचे निरीक्षक यांच्या नेतृत्वात कारवाईसाठी पथक कार्यान्वित करण्यात आले आहे. व्यापारी व ग्राहकांनीही सिंगल यूज प्लॅस्टिक वापरू नये. वापर केल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल."- डॉ. पल्लवी अंभोरे, मुख्याधिकारी नगरपालिका, पैठण.कारवाईचा केवळ दिखावापैठण पालिकेकडून अधूनमधून तपासणी मोहिमा राबविल्या जात असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, या मोहिमा सातत्याने न राबविल्याने त्याचा परिणाम शून्य असल्याची टीका होत आहे. काहीवेळा दंडात्मक कारवाई केली जाते; परंतु त्यानंतर पुन्हा परिस्थिती पूर्ववत होते. सातत्यपूर्ण आणि कठोर अंमलबजावणीचा अभाव हीच मुख्य समस्या आहे.