छत्रपती संभाजीनगर

Marathi Literature : 'श्यामची आई' ते प्रगल्भ कविता: वाचनाने समृद्ध झालेलं एक अष्टपैलू आयुष्य

Sanjeevani Tadegaonkar Poetry Journey : जांबसमर्थच्या मातीतून आलेल्या डॉ. संजीवनी तडेगावकर यांनी 'श्यामची आई' ते आधुनिक साहित्यापर्यंतचा आपला वाचन आणि लेखनाचा समृद्ध प्रवास या लेखातून उलगडला आहे.
From Rural Roots to Literary Heights: The Early Influence

From Rural Roots to Literary Heights: The Early Influence

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुस्तकांचे विश्व माझ्यासाठी उघडले गेल्यानंतर विविध प्रकारची पुस्तके, लेख वाचायला व अनुभवायला मिळाले. जीवनाकडे एका वेगळ्या दृष्टीने पुस्तकांमुळे पाहता आले. आयुष्य समृद्ध करता आले. वाचनाचा हा प्रवास निरंतर चालणार आहे. पुढे तो नकळत लिखाणातून पाझरला....

- डॉ. संजीवनी तडेगावकर, कवयित्री

Loading content, please wait...
marathi
Book
Literature
Reading
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.