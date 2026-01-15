Marathi Literature : 'श्यामची आई' ते प्रगल्भ कविता: वाचनाने समृद्ध झालेलं एक अष्टपैलू आयुष्य

पुस्तकांचे विश्व माझ्यासाठी उघडले गेल्यानंतर विविध प्रकारची पुस्तके, लेख वाचायला व अनुभवायला मिळाले. जीवनाकडे एका वेगळ्या दृष्टीने पुस्तकांमुळे पाहता आले. आयुष्य समृद्ध करता आले. वाचनाचा हा प्रवास निरंतर चालणार आहे. पुढे तो नकळत लिखाणातून पाझरला.... - डॉ. संजीवनी तडेगावकर, कवयित्री .माझं गाव जांबसमर्थ (जि. वाचन दोन्हीही हातात हात घालून चालत आहेत.मी गावखेड्याची मुलगी. त्यामुळे तसं माझ्या घरामध्ये शैक्षणिक वातावरण नव्हतंच म्हटलं तरी चालेल. पण मी तिसरीमध्ये गेले आणि पाठ्यपुस्तकातून कविता मला पहिल्यांदा भेटल्या. त्या फार सुंदर होत्या उदा. ‘टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले’ किंवा ‘जिकडे तिकडे पाणीच पाणी खळखळणारे झरे’ अशा प्रकारच्या कवितांमध्ये एक प्रकारची लय होती. जिला वाहत्या नदीसारखा नाद होता. आईच्या जात्यावरच्या ओव्या, पोतराजाने गायलेल्या ओव्या, मंदिरांत म्हटली जाणारी भजने, जागरण गोंधळामध्ये गीतकाव्य, कथाकाव्य सादर केलं जात होतं. या सगळ्यातील लय मला या पुस्तकातल्या कवितांमध्ये जाणवली आणि त्याची कानाला, मनाला एक प्रकारची गोडी लागली..Sakal Pustak Mahotsav : साहित्य, प्रबोधनाची मराठवाड्याला परंपरा; `सकाळ`च्या पुस्तक महोत्सवाने मिळणार वाचन चळवळीला चालना.कविता काय आहे हे कळण्याअगोदर त्या लयीने माझ्यावर जादू केली आणि तिथून पुढे मी गात राहिले आणि कविता ऐकत राहिले. वयाच्या अकराव्या-बाराव्या वर्षामध्ये साधारणतः मी पाचवीत असेन. त्या वयात कॉमिक्सची पुस्तके बसस्थानकातून विकत घ्यायची. शाळेत जाता-येता बसथांब्यावरच्या स्टॉलवर विकली जाणारी पुस्तके विकत घ्यायची. सहावीत असताना शाळेमध्ये एक प्रज्ञाशोध परीक्षा होती. त्या परीक्षेत सहभागी झाले. तिथे साने गुरुजींच्या ‘श्यामची आई’ या पुस्तकावर आधारित प्रश्न असणार होते. परीक्षेची तयारी म्हणून ते पुस्तक वाचायला सुरवात केली. मग कथेतले कारुण्य आणि जीवनातले कारुण्य याची कुठेतरी माझी पहिली ओळख झाली..त्यामुळे जीवनाकडे पाहण्याची एक वेगळी दृष्टी मला मिळाली. ‘श्यामची आई’मधील गोष्टी मी लहानपणी आईला वाचून दाखवायचे. शेतात काम करणाऱ्या मजूर स्त्रियांना वाचून दाखवायचे. त्या स्त्रियासुद्धा कथा ऐकून भारावून जाऊन गहिवरून जात. ‘श्यामच्या आई’च्या जीवनातील कारुण्य प्रत्येक स्त्रीच्या जीवनामध्ये प्रत्येकीला अनुभवायला येणारे होते आणि त्यामुळे ते प्रत्येकाला आपलेसे वाटायचे. भलेही ‘श्यामच्या आई’च्या जीवनाचा पट वेगळा होता. पण कारुण्याला कुठे वर्ग असतो? श्रीमंताचे असो वा गरिबाचे, गाव खेड्यातले असो की शहरातले, कारुण्य हे कारुण्यंच असते. जसे की प्रेम, दुःख, वेदना याला कुठली जात-कूळ नसते, त्या भावना अस्सल असतात, चिरंतन असतात. अशाच पद्धतीने माझ्याशी पुस्तकं जोडली गेली. माझ्या आयुष्यात पुस्तकं आली!.माझ्या जीवनात पुस्तक आलं आणि तिथून पुढे मी खूप जास्त प्रमाणात वाचत गेले. सहावी-सातवीच्या वयापासून नंतरच्या काळात मी गंभीर स्वरूपाचे वाचन केले. महाविद्यालयीन काळामध्ये मात्र फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या परिवर्तनवादी विचारांचे साहित्य मला वाचायला मिळाले. एक वेगळा विचार माझ्यापर्यंत पुस्तकांच्या माध्यमातून पोचला. .पण त्या अगोदर मात्र वि.सं. खांडेकर, ना.सी. फडके, शिवाजी सावंत, रणजित देसाई आदी मान्यवर लेखकांच्या कादंबऱ्या वाचून काढल्या आणि एक वेगळेच पुस्तकांचे विश्व माझ्यासाठी उघडले गेले. नंतर आजतागायत अनेक प्रकारची पुस्तके, लेख वाचायला, अनुभवायला मिळाले. जीवनाकडे वेगळ्या दृष्टीने पुस्तकांमुळे पाहता आले. आयुष्य समृद्ध करता आले. वाचनाचा हा प्रवास निरंतर चालणार आहे. पुढे तो नकळत लिखाणातून पाझरला..कवितेचा स्वर आक्रमक, कातर होत गेला...सुरवातीच्या काळातील माझ्या कवितांवर निसर्गाचा आणि मानवी भावभावनांचा मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळे प्रेमकविता, निसर्ग कविता खूप मोठ्या प्रमाणावर लिहिल्या. नंतरच्या काळात जीवनजाणिवा अधिक प्रगल्भ होत गेल्या. स्त्रीचे समाजातील स्थान आणि त्याचे विविध कांगोरे क्लेशदायक ठरले. ही समज खूप अस्वस्थ करणारी ठरली. त्यामुळे कधी-कधी माझ्या कवितेचा स्वर कधी आक्रमक तर कधी कातर होत गेला. मी अनेक करुणार्थ प्रार्थनेच्या कविता लिहिल्या! असे असले तरी समाजातील प्रत्येक घटक एक-दुसऱ्यासाठी पूरक असून त्यात संघर्ष न होता खरे तर सामंजस्य असायला हवे, असे मनोमन वाटते. म्हणूनच की काय, मानवतावादी, सर्वसमावेशक कविता लिहिणे हा स्वभावधर्म आहे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.