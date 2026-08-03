Pokhari Water Conservation: डोंगरावर बांधला तलाव, साचले १० लाख लिटर पाणी ; तहानलेल्या प्राण्यांसाठी आणि वृक्षसंवर्धनासाठी तरुणांचा श्रमदानातून स्वयंस्फूर्तीने पोखरीजवळ उपक्रम

पोखरी परिसर: व्यायामासाठी डोंगरावर जाणाऱ्या तरुणांना अधूनमधून हरिण, मोर, साळींदर, ससे, रानडुक्कर, नीलगाय असे प्राणी दिसत; पण पाण्याचे दुर्भीक्ष्य झाल्यावर त्यांचे हाल होत. हे बघून डोंगरावरच तलाव बांधण्याचे ठरवून या तरुणांनी श्रमदानातून वर्षभरात तब्बल १० लाख लिटर साठवण क्षमतेचा तलाव बांधत अनोखे उदाहरण सर्वांसमोर उभे केले आहे. फक्त टिकाव, फावडे, लोखंडी पहार यांच्या साहाय्याने रोज साधारण दोन तास काम करून हा तलाव बांधण्यात आला आहे. .हा तलाव आहे पोखरी गावाशेजारच्या डोंगरावर. केंब्रिज चौक आणि झाल्टा येथील काही तरुण गेल्या तीन वर्षांपासून या डोंगरावर व्यायाम आणि योग करण्यासाठी नियमित जात असतात. दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी डोंगरावर झाडे लावण्याचा उपक्रम राबवला खरा; पण डोंगरावर पाणी नसल्याने ही रोपटी सुकून गेली. व्यायामादरम्यान त्यांना अधूनमधून, हरिण, मोर, साळींदर, ससे, रानडुक्कर, नीलगाय इत्यादी प्राणी दिसत. त्यातील काही हरणे पाण्यासाठी गावाजवळील तलावाकडे जात, पण गावातील कुत्रे त्यांच्या मागे लागत. तहानलेल्या या प्राण्यांसाठी डोंगरावरच पाणी उपलब्ध करण्याचा विचार या तरुणांनी केला आणि तिथून या उपक्रमाची सुरवात झाली..Viral Video : हृदयद्रावक घटना ! रुग्णवाहिकेतील ऑक्सिजन संपल्याने रुग्णालयात पोहोचण्याआधीच तरुणाचा मृत्यू, आईच्या मांडीवर घेतला अखेरचा श्वास .१२ फूट उंच आणि ४०० फूट लांबसातारा डोंगरावर ‘वनराई बंधारा’ बांधणाऱ्या रामेश्वर दुसाने गुरुजींचे नाव समोर आले. या तरुणांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. दुसाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली विठ्ठल गोरे, कृष्णा गवारे, बाबासाहेब मुरदारे, पवन मुरदारे, उमेश मोरे, इंद्रजित जाधव, लालेश्वर गायकवाड, रमेश शिंदे, सुजित चौधरी तसेच त्यांचे इतर मित्र यांनी गेल्यावर्षी ५ एप्रिल २०२५ला बंधारा बांधण्यास सुरवात केली. प्रारंभीच्या तीन महिन्यांत दगड-माती टाकून छोटा बंधारा तयार केला. त्यात जवळपास एक लाख लिटर पाणी साचले. बंधाऱ्याचे काम त्यांनी थांबवले नाही. गेल्या दीड वर्षात भिंत जवळपास १२ फूट उंच आणि ४०० फूट लांब तयार झाली. या वर्षी पावसाळा सुरू होताच पाणी जमा होण्यास सुरवात झाली. मागच्या आठवड्यात झालेल्या दमदार पावसाने बंधारा तुडुंब भरला आणि त्यात जवळपास दहा लाख लिटर पाणी जमा झाले आहे..Viral Video : हृदयद्रावक घटना ! रुग्णवाहिकेतील ऑक्सिजन संपल्याने रुग्णालयात पोहोचण्याआधीच तरुणाचा मृत्यू, आईच्या मांडीवर घेतला अखेरचा श्वास .वाहून जाणारे पाणी अडवण्यासाठीया पाण्यामुळे आजूबाजूला झाडे वाढू लागली आहेत. तसेच वन्यप्राण्यांना डोंगरावरच पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले आहे. बंधाऱ्याला ‘खडकेश्वर बंधारा’ असे नावही दिले. बंधाऱ्याचं पाणी अधिक काळ टिकावे, यासाठी या बंधाऱ्याच्या ऊर्ध्वभागात अजून एक लहान बंधारा बांधायचे कामही सुरू आहे. वाहून जाणारे जास्तीत जास्त पाणी अडवण्यासाठी डोंगरावर लहान चाऱ्या खोदण्याचे कामही चालू आहे, अशी माहिती विठ्ठल उत्तमराव गोरे यांनी ‘दै.सकाळ’च्या प्रतिनिधीला दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.