छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पोलिसांनी तरुणाला अंगावर वळ उमटेपर्यंत बदडले; दोन पोलिसांचे कृत्य, निलंबनाची कारवाई!

Two policemen suspended for Assault: पोलिसांच्या मारहाणीमुळे तरुण गंभीर जखमी; दोन पोलिस निलंबित
Police Excesses Spark Outrage in Chhatrapati Sambhajinagar, Suspension Ordered

Police Excesses Spark Outrage in Chhatrapati Sambhajinagar, Suspension Ordered

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: लाइट फिटिंगचे काम आटोपून घरी परतणाऱ्या तरुणाला त्याच्याकडील दुचाकी चोरीची असल्याचे सांगत पोलिसांनीच जबर मारहाण केल्याचा प्रकार बुधवारी (ता. २१) रात्री घडला. अक्षय ज्ञानेश्वर ठोकळ (वय ३२, रा. मुकुंदवाडी) असे मारहाणीत जखमी तरुणाचे नाव आहे. याबाबत मुकुंदवाडी ठाण्यात दोन पोलिसांवर गुन्हा नोंद झाला.

Loading content, please wait...
police
Youth
city
Law and Order
suspension
viral video
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.