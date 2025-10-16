Chh. Sambhajinagar Crime: नशेच्या बाजारात खोकला! परराज्यातून धुळ्यात अन् तेथून शहरात यायचे कफ सिरप; तब्बल १८ हजार ३६० बॉटल जप्त

छत्रपती संभाजीनगर : परराज्यातून कफ सिरप धुळ्यात आणले जायचे. खोकल्यावरील औषधींचा हा साठा तेथून शहरात आणत नशेच्या बाजारात या सिरपची विक्री केली जायची. ही पद्धत वापरणाऱ्या मध्यप्रदेश, गुजरात कनेक्शन असणाऱ्या टोळीचा शहर गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला आहे..गुन्हे शाखेसह इंदूर, अहमदाबाद पोलिसांसह अन्न व औषधी विभागाच्या संयुक्त कारवाईत अठरा हजार कोडेन सिरपच्या बॉटल पोलिसांनी जप्त केल्या आहेत. या प्रकरणात इंदूर येथून दुर्गेश सीताराम रावत (वय ५४, रा. भंडारी मार्ग, इंदूर), गुजरात येथून धमेंद्र ऊर्फ गोपाल खेमचंद प्रजापती (वय ३२, रा. वेजलपूर, अहमदाबाद) या दोघांना अटक करण्यात आल्याचे पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी सांगितले..Amravati Crime: घरफोडीतील आंतरराज्यीय टोळी गजाआड; चौघांना अटक, शहरातील ९७ गुन्ह्यांची कबुली.शहरात ९ ऑक्टोबर रोजी शहरात नशेच्या औषधी विक्री करण्यासाठी आलेल्या कल्पेश चंदुलाल अग्रवाल (वय ३८, रा. पद्मनाभनगर, धुळे), सय्यद नबी सय्यद लाल (वय ३७, रा. जोगेश्वरी, एमआयडीसी वाळूज) आणि ज्ञानेश्वर मनोहर यादव ऊर्फ माउली (रा. जयभवानीनगर) यांच्या विरेाधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यातील गुन्ह्याचा तपास करताना औषधींचा पुरवठा मध्य प्रदेश आणि गुजरात येथून केला जात असल्याचे समोर आले. पोलिसांनी मध्य प्रदेश येथील दुर्गेश आणि गुजरात येथून धमेंद्र ऊर्फ गोपाल या दोघांना ताब्यात घेतले..या दोघांच्या ताब्यातून तब्बल १८ हजार ३६० बॉटल जप्त करण्यात आल्या आहेत. आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता, २१ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. यावेळी पोलिस उपायुक्त रत्नाकर नवले, सहायक पोलिस आयुक्त संपत शिंदे, गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संभाजी पवार, कारवाई करणारे सहायक पोलिस निरीक्षक रविकांत गच्चे, ज्ञानेश्वर अवघड, संजय बहुरे, विनायक शेळके, पोलिस उपनिरीक्षक संदीप काळे, अर्जुन कदम, सहायक फौजदार दिलीप मोदी, पोलिस हवालदार प्रकाश गायकवाड, अशरफ सय्यद, अमोल शिंदे, नवाब शेख पोलिस अंमलदार सागर पांढरे यांची उपस्थिती होती..दुर्गेशचे होलसेल मेडिकलयातील संशयित आरोपी दुर्गेश रावत याचे होलसेल मेडिकल स्टोअर असल्याचे समोर आले आहे. या स्टोअरवरून होलसेल मालाची विक्री केली जायची. विशेष म्हणजे, कुठल्याही प्रिस्किप्शनशिवाय या औषधांची नशेच्या बाजारात विक्री केली जात असल्याचे समोर आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. हा माल एकाच कंपनीकडून पुरवठा करण्यात आलेला आहे. दुर्गेश व धमेंद्र यांनी मागील तीन महिन्यांपासून या कंपनीकडे कोडीन सिरपची मागणी केल्याचेही समोर आले..बारावी पास कल्पेश धंद्यात, दुसऱ्याचे मेडिकल बनावटयापूर्वी ताब्यात घेतलेला कल्पेश बारावी उत्तीर्ण असल्याचे समोर आले. तो एका खासगी कंपनीमध्ये सुरक्षारक्षक होता. पैशांसाठी तो या धंद्यात आला. त्याच्यावर २०१८ मध्ये देखील गुन्हा दाखल असल्याचे समोर आले. त्याच्यासह ताब्यात घेतलेल्या सय्यद नबी याचे मेडिकल लायसन्स डुप्लिकेट असल्याचे तपासात समोर आले आहे. तिसरा पसार आरोपी ज्ञानेश्वर याच्यावर देखील पूर्वीचे गुन्हे दाखल आहेत..Kalamb Crime : कळंबमधील घरफोडी प्रकरणी चोरट्यास ताब्यात घेण्यास पोलिसांना यश.यापूर्वी वाळूज येथे कारवाईवाळूज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत १२ सप्टेंबरला औषधी द्रव्याच्या २ हजार ५०४ बॉटल, इतर मुद्देमालासह एकूण १२ लाख ४३ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणात औषधींच्या नेटवर्कमधील ४१ आरोपींविरेाधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. येथील बंद असलेल्या मेडिकल दुकानाच्या नावाने औषधींचा पुरवठा करून शहरातच नव्हे, तर मराठवाड्यात नशेच्या औषधींच्या विक्री करण्यासाठी नेटवर्क करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.