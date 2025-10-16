छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Crime: नशेच्या बाजारात खोकला! परराज्यातून धुळ्यात अन् तेथून शहरात यायचे कफ सिरप; तब्बल १८ हजार ३६० बॉटल जप्त

Interstate Drug Network Busted in Chh. Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी मध्यप्रदेश व गुजरातमधील टोळीचा पर्दाफाश करत तब्बल १८ हजार कोडेन सिरपच्या बाटल्या जप्त केल्या. औषधींच्या नावाखाली चालणारा नशेचा धंदा उघडकीस.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : परराज्यातून कफ सिरप धुळ्यात आणले जायचे. खोकल्यावरील औषधींचा हा साठा तेथून शहरात आणत नशेच्या बाजारात या सिरपची विक्री केली जायची. ही पद्धत वापरणाऱ्या मध्यप्रदेश, गुजरात कनेक्शन असणाऱ्या टोळीचा शहर गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला आहे.

