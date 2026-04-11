मृत्यूनंतरही दुर्दैवाचा फेरा! सासरच्यांसह आई-वडिलांनीही पाठ फिरवली; पतीनं हत्या केलेल्या पूजावर पोलिसांकडून अंत्यसंस्कार

Chhatrapati Sambhajinagar दुसऱ्या पतीनं हत्या केलेल्या पूजावर पोलिसांनी अंत्यसंस्कार केले. आई-वडिल आणि भावाने मृतदेह स्वीकारण्यास नकार दिल्यानं शेवटी महागनरपालिकेच्या मदतीने तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
Sambhajinagar Incident Shocks All

सूरज यादव
करमाड इथं शिवसमर्थ पेट्रोल पंपावर गुरुवारी भरदिवसा पत्नीची गळा चिरून निघृण हत्या करणाऱ्या नराधम पतीला न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. दहा) तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. मृतावर अंत्यसंस्कारासाठी सुरवातीला नातेवाईकांनी नकार दिल्याने अडचण निर्माण झाली होती. यानंतर पोलिसांच्या मध्यस्थीने बेगमपुरा स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

crime
murder
