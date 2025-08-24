छत्रपती संभाजीनगर

Illegal Sand Mining: सुखना नदीतून वाळू उपसा करणारे जेरबंद; पाचजणांवर गुन्हा; पाच ट्रॅक्टरसह तीस लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Sand Smuggling: गेल्या अनेक दिवसांपासून घारेगाव (ता. पैठण) येथील सुखना नदीपात्रात वाळूचा अवैध उपसा सुरू होता. दैनिक ‘सकाळ’ने याबाबत बातमी प्रकाशित केली होती.
आडूळ : गेल्या अनेक दिवसांपासून घारेगाव (ता. पैठण) येथील सुखना नदीपात्रात वाळूचा अवैध उपसा सुरू होता. दैनिक ‘सकाळ’ने याबाबत बातमी प्रकाशित केली होती. यानंतर शनिवारी (ता. २३) सकाळी अवैध वाळू उपसा करीत असलेले पाच ट्रॅक्टर जप्त करून ट्रॅक्टरचालकांना ताब्यात घेतले.

