Beed Municipality politics: समीकरणे बदलली! गोदाकाठच्या पंडितांचे सीमोल्लंघन, केवळ क्षीरसागरांभोवती फिरणारे राजकारण दुभागले..

बीड : क्षीरसागर व पंडित दोघेही शहराचे मूळ रहिवासी नसले तरी अनेक वर्षांपासून बीडकर आहेत. परंतु बीडच्या राजकारणात पंडितांचा थेट हस्तक्षेप कधीच झाला नव्हता. अनेक वर्षे बीडची सत्ता क्षीरसागरांच्या हातात असून, घरातील फुटीनंतरही राजकारण क्षीरसागरांभोवती फिरत आले. मात्र, नगरपालिका निवडणुकीत समीकरणे बदलली आणि क्षीरसागरांच्या भूमिकेमुळे पंडितांना बीडमध्ये वाव मिळाला. सकारात्मक निकालामुळे पंडितांचे पाय बीडमध्ये घट्ट रोवण्यास मदत झाली आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.नगरपालिका निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. २२) आमदार विजयसिंह पंडित यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. निवडणूक प्रचारात डॉ. योगेश क्षीरसागर यांनी पंडितांवर 'गेवराईचे पार्सल'चा संदर्भ देत 'गोदाकाठच्या वाघाचे बीडमध्ये सीमोल्लंघन' झाल्याचे नमूद केले. नेते अजित पवारांच्या सुचनेमुळे त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली, असे पंडितांनी स्पष्ट केले..यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख अनिल जगताप, नगराध्यक्ष प्रेमलता पारवे, कल्याण आखाडे, फारुक पटेल, शेख निझाम, राजेंद्र राऊत, सुहास पाटील यांच्यासह नवनिर्वाचित नगरसेवक उपस्थित होते. तत्पूर्वी पंडित व नेत्यांनी अंकुशनगर येथे जाऊन मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली, जी निकालाबद्दल बरेच काही सांगून जाते..पंडित म्हणाले, 'उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विकासाभिमुख नेतृत्वाला जनाधार मिळाला. हा भाग याचा तो त्याचा; ही काय राजेशाही आहे का, असा सवाल करत बीडला स्वतःची जहागिरी समजणाऱ्यांना मतदारांनी अस्मान दाखवले. आमचा बीडकरांशी संपर्क आणि संबंध पिढीजात असूनही कधी सीमोल्लंघन केले नव्हते. आता दसराही काढला आणि रावण दहनही केले. भविष्यात शहरातील पाणी, वीज, रस्ते, नाली यांसारख्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत आणि अजित पवारांच्या माध्यमातून शहराच्या विकासाचे मॉडेल हाती घेतले जाईल..मुंडेंनी उधळला विजयाचा गुलालधनंजय मुंडे यांच्याबद्दलच्या प्रश्नावर पंडित म्हणाले, पक्षाचे ते मोठे नेते आहेत. पक्षाने त्यांच्यावर टाकलेली जबाबदारी त्यांनी गुलाल उधळून यशस्वी केली, विशेषत: गंगाखेड नगरपालिकेच्या निवडणुकीत..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...ते एकत्रच होतेअमर नाईकवाडे यांच्याबद्दलच्या पराभवासाठी दोन्ही क्षीरसागरांनी केलेले प्रयत्न सर्वांनी पाहिले. कालच मी नगरसेविकांसह आणि दिरांच्या उल्लेखावरून (डॉ. सारिका क्षीरसागरांच्या वक्तव्यावरून) दोन्ही क्षीरसागर एकत्र असल्याचे स्पष्ट दिसले, असे विजयसिंह पंडित यांनी सांगितले. "शहरात समस्या आहेतच; शिवाय पालिका हे सत्ताधाऱ्यांच्या आडवणुकीचे साधन ठरत होते. खरेदी व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप, फेरफार व आडवणूक केली जात असल्याचा आरोपही आम्ही केला आहे..