'बामू'च्या विभाजनावरुन राजकारण तापले, संजय निंबाळकरांना फासले काळे

औरंगाबाद : औरंगाबाद (Aurangabad) येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे (Bamu) उस्मानाबाद येथे उपकेंद्र आहे. सध्या उपकेंद्राचे विद्यापीठात रुपांतर करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. यासाठी पुढाकार घेत असलेले व्यवस्थापन परिषद सदस्य संजय निंबाळकर यांना शुक्रवारी (ता.२७) दुपारी काळे फासण्यात आले. विद्यापीठातील व्यवस्थापन परिषदेची बैठक संपल्यानंतर सभागृहाबाहेरच रिपब्लिकन सेनेचे सचिन निकम यांनी काळे फासले. (Politics Over Division Of Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Sanjay Nimbalkar Face Blacken In Aurangabad)

यावेळी इतर आंबेडकरी कार्यकर्त्यांचीही उपस्थिती होती. कोणत्याही परिस्थितीत विभाजन होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. उस्मानाबाद (Osmanabad) येथील उपकेंद्रात परवाच बच्छाव समितीची बैठक झाली होती.