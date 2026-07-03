छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: पॉलिटेक्निक नोंदणीसाठी मुदतवाढ; आता ६ जुलैपर्यंत करता येणार अर्ज, प्रवेश फेऱ्यांचे वेळापत्रक जाहीर

Polytechnic Diploma Registration Deadline Extended: दहावीनंतरच्या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रवेशासाठी ऑनलाइन नोंदणीची मुदत ६ जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: तंत्रशिक्षण संचालनालयाने दहावीनंतरच्या तीन वर्षांच्या पूर्णवेळ पदविका (डिप्लोमा) पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रक्रियेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले. प्रवेशासाठी ऑनलाइन नोंदणी व कागदपत्र पडताळणीची अंतिम मुदत ६ जुलैपर्यंत वाढवली आहे.

Loading content, please wait...
Marathwada
deadline
Polytechnic
Diploma
Diploma admission
Chhatrapati Sambhajinagar