Chhatrapati Sambhajinagar: पॉलिटेक्निक नोंदणीसाठी मुदतवाढ; आता ६ जुलैपर्यंत करता येणार अर्ज, प्रवेश फेऱ्यांचे वेळापत्रक जाहीर

छत्रपती संभाजीनगर: तंत्रशिक्षण संचालनालयाने दहावीनंतरच्या तीन वर्षांच्या पूर्णवेळ पदविका (डिप्लोमा) पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रक्रियेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले. प्रवेशासाठी ऑनलाइन नोंदणी व कागदपत्र पडताळणीची अंतिम मुदत ६ जुलैपर्यंत वाढवली आहे. .राज्यातील शासकीय, अनुदानित, विद्यापीठ संचालित आणि खासगी विनाअनुदानित संस्थांमधील प्रवेशासाठी राज्यातून गुरुवारी (ता. २) सायंकाळपर्यंत प्रवेशासाठी १,३३,१६९ अर्ज निश्चित झाले. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतून २० हजार जागांसाठी २४,०६५ अर्ज निश्चित झाले, अशी माहिती सहसंचालक डॉ. किरण लाढाणे यांनी दिली..Chhatrapati Sambhajinagar: स्मार्ट सिटीचा दावा चिखलात; कंत्राटदारांनी कोट्यवधींचे रस्ते फोडले, नागरिकांना खड्ड्यात सोडले .प्रवेशासाठी ६ जुलैनंतर होणारे अर्ज केवळ संस्थास्तरीय व कॅपबाह्य जागांसाठीच ग्राह्य धरले जातील. उमेदवारांनी अर्जातील माहितीची स्वयंपडताळणी करूनच जागा स्वीकारावी. आवश्यक असल्यास ‘फ्रीझ’ किंवा ‘नॉट फ्रीझ (बेटरमेंट)’ पर्याय काळजीपूर्वक निवडावा, असे आवाहन केले आहे. प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील मदतीसाठी जवळच्या सुविधा केंद्राशी संपर्क साधावा किंवा हेल्पलाइन : ७२४९७२४४१८ (सकाळी १० ते सायंकाळी ६) वर संपर्क साधता येईल..असे आहे वेळापत्रकऑनलाइन नोंदणी, कागदपत्र अपलोड : ६ जुलैकागदपत्र पडताळणी व अर्ज निश्चिती : ६ जुलैतात्पुरती गुणवत्ता यादी : ७ जुलैहरकती : ८ ते ९ जुलैअंतिम गुणवत्ता यादी : १० जुलै.Premium|Bulldozer Justice Model : ‘बुलडोझर न्याय’ लोकशाहीला घातक.कॅप फेरी-१जागा जाहीर : १० जुलैपर्याय फॉर्म : ११ ते १३ जुलैजागावाटप : १५ जुलैजागा स्वीकार : १६ ते १८ जुलैसंस्थेत प्रवेश निश्चिती : १६ ते १८ जुलै.कॅप फेरी-२रिक्त जागा : १९ जुलैपर्याय फॉर्म : २० ते २१ जुलैजागावाटप : २३ जुलैजागा स्वीकार : २४ ते २५ जुलैप्रवेश निश्चिती : २४ ते २५ जुलै.कॅप फेरी-३रिक्त जागा : २६ जुलैपर्याय फॉर्म : २७ ते २८ जुलैजागावाटप : ३० जुलैजागा स्वीकार : ३१ जुलै ते १ ऑगस्टप्रवेश निश्चिती : ३१ जुलै ते १ ऑगस्ट.कॅप फेरी-४रिक्त जागा : २ ऑगस्टपर्याय अर्ज : ३ ते ४ ऑगस्टजागावाटप : ६ ऑगस्टजागा स्वीकार : ७ ते ८ ऑगस्टप्रवेश निश्चिती : ७ ते ८ ऑगस्ट.संस्थास्तरीय प्रवेशअर्ज स्वीकार : ७ ऑगस्टपर्यंतसंस्थास्तरीय, रिक्त जागांवरील प्रवेश : ९ ते १२ ऑगस्टउर्वरित रिक्त जागांवरील अंतिम प्रवेश : १३ ते १४ ऑगस्टसर्व प्रकारच्या प्रवेशासाठी अंतिम मुदत : १४ ऑगस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.