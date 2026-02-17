Latur Crime: लातूरमध्ये तंत्रनिकेतनच्या विद्यार्थ्याचा खून; किरकोळ वादातून दोन गटांत हाणामारी, तीनजण जखमी!

लातूर: दुचाकीच्या स्पीडोमीटरची काच फोडल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादात शासकीय तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांच्या दोन गटांत मारामारी झाली. यात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. तर, तीनजण जखमी झाले आहेत. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले आहे. इतरांचा शोध पोलिस घेत आहेत. ही घटना सोमवारी (ता. १६) रात्री सातला वसतिगृहाच्या परिसरात घडली आहे, अशी माहिती पोलिस उपअधीक्षक समिरसिंह साळवे यांनी दिली. येथील पुरणमल लाहोटी शासकीय वैद्यकीय तंत्रनिकेतनमधील एका विद्यार्थ्याच्या दुचाकीच्या स्पीडोमीटरची काच काही विद्यार्थ्यांनी फोडली होती. त्यामुळे दोन गटांत वाद झाला, त्यानंतर हा प्रकार सीसीटीव्ही पाहून सोडवू असे ठरवले गेले. त्यानंतर सोमवारी (ता. १६) दुपारी काही विद्यार्थ्यांनी समोर येऊन काच फोडल्याचे दुसऱ्या गटाला सांगितले. .त्यामुळे पुन्हा दोन्ही गटांत वाद झाला. मारहाण होईल या भीतीने एका विद्यार्थ्याने गावातील तरुणाला सायंकाळी बोलावून घेतले. रात्री सातला वसतिगृहाच्या परिसरात दोन गटांत वाद सुरू झाला. यात एकाने चाकू काढून समोरच्यावर सपासप वार करण्यास सुरवात केली. या मारहाणीत महाविद्यालयात सिव्हिल ब्रॅंचच्या तिसऱ्या वर्षी शिकत असलेला विक्रम नारायण पांचाळ (वय २१) हा विद्यार्थी गंभीर जखमी झाला. तर आदित्य भारत साडे (वय २०), सूजल बलभीम रेड्डी (वय २०) व शंतनु माणिक परांदे (वय १७) हे तिघे जखमी झाले. विक्रमला तातडीने येथील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारासाठी नेण्यात आले, तेथे डॉक्टरांनी त्यास तपासून मृत घोषित केले..या घटनेची माहिती कळताच पोलिस उपअधीक्षक साळवे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुधाकर बावकर, शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अभिषेक शिंदे यांनी तातडीने घटनास्थळाला भेट दिली. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतले आहे. इतरांचा शोध सुरू आहे..मारहाण करणारा गुन्हेगारया घटनेत एका विद्यार्थ्याने गावाकडच्या एकाला बोलावून घेतले होते. हा गुन्हेगार असण्याची शक्यता आहे. त्याच्यावर पुण्यात गुन्हा नोंद असून त्याचाही पोलिस शोध घेत आहेत..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...मुंबईतील मुलाने दिली वडिलांना माहितीविक्रम हा कुंभारवाडी (ता. रेणापूर) येथील शेतकरी नारायण पांचाळ यांचा मुलगा. नारायण यांचा दुसरा मुलगा मुंबईत नेव्हीमध्ये, तर मुलगी पोलिस आहे. या घटनेची माहिती समजताच नेव्हीतील मुलाने तातडीने फोन करून वडिलांना कळविले. त्यानंतर ते विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात आले. येथे विक्रम याचा खून झाल्याची माहिती त्यांना कळाली. सोमवारी दुपारीच आपण विक्रमशी मोबाइलवर बोललो होतो. गावाकडे सप्ताहासाठी येणार असल्याचे त्याने सांगितले होते. मोबाइलवर बोलताना तो चांगला होता, अशी माहिती नारायण पांचाळ यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.