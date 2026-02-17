छत्रपती संभाजीनगर

Latur Crime: लातूरमध्ये तंत्रनिकेतनच्या विद्यार्थ्याचा खून; किरकोळ वादातून दोन गटांत हाणामारी, तीनजण जखमी!

hree injured in violent campus fight in Latur: दुचाकीच्या काच फोडल्याच्या वादातून विद्यार्थ्याचा मृत्यू; लातूरमध्ये तणाव
Police personnel at the scene in Latur after a polytechnic student was killed in a group clash.

सकाळ वृत्तसेवा
लातूर: दुचाकीच्या स्पीडोमीटरची काच फोडल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादात शासकीय तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांच्या दोन गटांत मारामारी झाली. यात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. तर, तीनजण जखमी झाले आहेत.

