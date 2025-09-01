Fulambri News : गिरिजा नगरमधील ड्रेनेज खचल्याने आरोग्य धोक्यात, नागरिक संतप्त

फुलंब्री : शहरातील गिरिजानगर परिसरात वर्षभरापूर्वी केलेली निकृष्ट दर्जाची ड्रेनेज खचल्याने दुर्गंधीयुक्त पाण्याने या भागातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे नगरपंचायत अभियंता व गुत्तेदाराचे पितळ उघडे पडले आहे. नव्याने केलेले ड्रेणेज वर्षभरातच खचल्याने निकृष्ट दर्जाचे काम उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे या ड्रेनेजचे आउटलेट कुठेच जोडणी केलेली नसून बिले काढण्यासाठी अभियंता व गुत्तेदार यांनी संगनमत करून हा प्रताप केल्याची चर्चा सुरू आहे..फुलंब्री शहरातील नगरपंचायतीच्या गिरिजानगर भागात दररोज नागरिकांच्या घराघरासमोर साचणारे ड्रेनेजचे पाणी व दुर्गंधीमुळे नागरिकांना नाक दाबून वावरावे लागत आहे. काही ठिकाणी दुचाकीवर जाणाऱ्या येणारे घसरत असल्याने घरगुती वस्तूंचे नुकसान होत आहे. सततच्या ओलसरपणामुळे डासांची उत्पत्ती होत असून मलेरिया, डेंग्यू सारख्या आजारांचा प्रादुर्भाव होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरत असलेल्या या समस्येकडे नगरपंचायतीने तातडीने लक्ष घालून उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याची मागणी स्थानिक भागातील नागरिक करीत आहे..मूलभूत सुविधांचा अभाव गिरिजानगर हा वाढत्या लोकवस्तीचा भाग असून येथे रस्ते, पथदिवे, पिण्याच्या पाण्याची सोय यासारख्या मूलभूत सुविधांची कमतरता जाणवत आहे. नगरपंचायतीने वेळोवेळी विकासाच्या आश्वासनांची घोषणा केली, मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांना अजूनही सोयीसुविधा मिळालेल्या नाहीत. खचलेल्या ड्रेनेजमुळे निर्माण झालेल्या समस्येकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले असल्याची भावना रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे..रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा इशारा “ड्रेनेज खचल्याने येथील नागरिकांचे जीवनमान दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. नगरपंचायत कोणतीही ठोस उपाय योजना करीत नाही. प्रशासनाने तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घेतले नाही, तर नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास भाग पडतील,” असा इशारा स्थानिकांनी दिला आहे..ड्रेनेजचे आउटलेटच नाही; नागरिक त्रस्त शहरातील गिरिजानगर परिसरात वर्षभरापूर्वी केलेल्या ड्रेनेजचे आउटलेट न काढल्याने गटाराचे पाणी रस्त्यावर साचून नागरिकांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे गुत्तेदरासाठी ही ड्रेनेज करण्यात आली का..? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या दुर्गंधीयुक्त पाणी व डासांच्या उत्पत्तीमुळे परिसरात रोगराई पसरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.